Дыхательная гимнастика: "ленивый" способ похудеть

Убрать лишние сантиметры на талии поможет дыхательная гимнастика. Фото: pixabay

Три несложные дыхательные упражнения займут всего лишь 15 минут в день, но помогут убрать лишние сантиметры за считанные дни. За неделю при качественном выполнении вы можете избавиться от 5 сантиметров в области талии, а самое приятное, что результат виден уже на второй день

Известно, что одними силовыми тренировками, например, усиленными упражнениями на пресс, плоского живота не добиться. Это приведет лишь к тому, что вы накачаете себе "броню" под жировую прослойку. Фитнес-тренеры активно пропагандируют кардиотренировки - полчаса в день уделите бегу, и в скором времени ваша фигура приятно вас удивит. Но что делать тем, у кого нет свободных 30 минут в день, или бег им противопоказан по причине здоровья, или наиболее распространенный случай - просто не хватает силы воли каждый день заставлять себя бегать? В таком случае поможет дыхательная гимнастика.

Кислород помогает сжигать жировые клетки, и дыхательная гимнастика направлена как раз на активное поступление кислорода в организм. И главное, кислород оказывает благотворное влияние не только на внешний вид, но и на внутреннее состояние, пишет marieclaire.ru.

Всего 15 минут день, выделенные для несложных упражнений, помогают:

Притупить чувство голода

Оптимизировать пищеварительный процесс

Расщепить жировые клетки

Добавить бодрости и сил

Укрепить иммунную систему

Успокоить нервную систему

НО: такой способ похудения не долговечен, и в случае прекращения программы вы быстро (в течение месяца) наберете все свои сантиметры в талии обратно, но если заниматься регулярно, успех гарантирован.

Три упражнения, которые нужно выполнять натощак:

1. Встаем ровно, ноги на ширине плеч, руки на талии. Одну руку для удобства можно положить на живот. Делаем вдох – живот округляем. Выдох – втягиваем. Важно делать гимнастику размеренно и напрягать пресс. Повторяем 2 минуты.

2. Далее действуем по той же технике, только вдыхаем и выдыхаем не до конца. Небольшой вдох – живот округляем, еще немного вдохнуть, и снова немного вдохнуть. Затем небольшой выдох – живот втягиваем, еще немного выдохнуть, и снова немного выдохнуть. Не забываем как можно сильнее напрягать пресс. Повторяем упражнение 10 минут.

3. И напоследок делаем вдох – округляем живот, на выдохе наклоняемся, максимально выдыхаем, втягиваем живот и задерживаем дыхание. Тут же медленно распрямляемся и считаем до 8. Тут важно делать все медленно, чтобы не закружилась голова с непривычки. Повторяем 3 минуты.

Интенсивные тренировки длиной от пяти до семи минут подойдут тем, кто мечтает похудеть в ускоренном темпе. После подобных занятий происходит избыточное потребление кислорода, которое увеличивает скорость сжигания жировой прослойки, так как процесс похудения напрямую связан с количеством поступающего в организм воздуха. Организму необходимо восстановить мышцы после нагрузки, а также кислородный запас, который обычно пополняется довольно долго – в течение нескольких часов после окончания занятий. Буквально, это означает, что наше тело продолжает сжигать калории в усиленном режиме, даже после окончания интенсива. Всего пять минут, а результат как от полуторачасовой прогулки.