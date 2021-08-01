Две области Украины превысили эпидемиологический порог Covid-19

Коронавирус в Украине: две области не соответствуют зеленой зоне. Фото: nszu.gov.ua

В Закарпатской и Хмельницкой области увеличивается количество больных с Covid-19. Поэтому эти регионы не должны быть в "зеленой" зоне.

Об этом сообщил Минздраве.

На Закарпатье показатель динамики госпитализаций составляет 93,3% по сравнению с предыдущим днем ​​- 82,1%. А в Хмельницкой области динамика уровня госпитализаций составляет 69,4%, днем ​​ранее - 86,4%.

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтверждением или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали страны, где больше всего больных Covid-19

Новый спрей от коронавируса защищает от штамма Delta, британских, южноафриканских и бразильских. Препарат под названием BioBlock создали эстонские ученые. Лабораторные исследования показали, что спрей для носа обеспечивает защиту как от исходного штамма, так и от штамма Delta.