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воскресенье, 01 августа 2021 15:36

Две области Украины превысили эпидемиологический порог Covid-19

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Две области Украины превысили эпидемиологический порог Covid-19
Коронавирус в Украине: две области не соответствуют зеленой зоне. Фото: nszu.gov.ua

В Закарпатской и Хмельницкой области увеличивается количество больных с Covid-19. Поэтому эти регионы не должны быть в "зеленой" зоне.

Об этом сообщил Минздраве.

На Закарпатье показатель динамики госпитализаций составляет 93,3% по сравнению с предыдущим днем ​​- 82,1%. А в Хмельницкой области динамика уровня госпитализаций составляет 69,4%, днем ​​ранее - 86,4%.

Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтверждением или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

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Новый спрей от коронавируса защищает от штамма Delta, британских, южноафриканских и бразильских. Препарат под названием BioBlock создали эстонские ученые.

Лабораторные исследования показали, что спрей для носа обеспечивает защиту как от исходного штамма, так и от штамма Delta.

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