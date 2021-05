Диетологи назвали самый нездоровый способ приготовления яиц

Яйца лучше варить, а не жарить

Американские диетологи перечислили самые вредные способы приготовления яиц.

Об этом пишет издание Eat This, Not That!

Чтобы извлечь максимальную пользу из яиц, важно правильно их приготовить. Так, по мнению сертифицированных диетологов, стоит отказаться от обжаривания яиц, особенно с использованием большого количества масла или жира. Все дело в том, что масло содержит много калорий и насыщенных жиров.

"Если вы жарите яйца на сливочном масле, вы можете снизить количество их полезных свойств. Яйца от природы содержат много белка и мало насыщенных жиров, но как только вы добавляете масло, количество последних вырастает", — рассказывает Кэтрин Басбаум, врач-диетолог.

Еще один диетолог Тара Томано призывает отказаться не только от сливочного масла, но и от кокосового, а также от популярной добавки – бекона. Она отмечает, что использование сливок, сыра и красного мяса увеличивает количество насыщенных жиров в завтраке.

