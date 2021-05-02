Диетолог рассказала, как есть паску без вреда для здоровья

По словам эксперта, не стоит есть свежеиспеченную паску, лучше дождаться, пока он немного подсохнет. Фото: Pixabay

На Пасху много едят пасху, однако это сладкий и калорийный продукт. Диетолог Антонина Стародубова рассказала, как побаловать себя без вреда для здоровья.

По ее словам, не стоит есть свежеиспеченную пасху, лучше дождаться, пока он немного подсохнет. Стародубова отметила, что небольшая порция (не более 150 граммов) не повредит здоровью человека.

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Кроме того, она посоветовала тем, кто соблюдал пост, не превышать это мероприятие и не переедать, иначе возможны проблемы с пищеварением.

Как известно, пасха является неотъемлемым атрибутом праздничного стола на Пасху. Обычно его пекут в Чистый четверг или в Великую субботу.

2 мая православная церковь отмечает один из самых важных праздников для христиан - Воскресение Христово. Этот праздник также называют Пасха или Великдень. Начинается праздник в полночь, когда на всенощной службе в храме объявляют, что Христос воскрес. Служба длится несколько часов и завершается на рассвете. Тогда в храмах освящают куличи и пасхальные яйца - писанки и крашанки. Таким образом церковь символически благословляет верующих потреблять скоромную пищу, которая была запрещена целых 40 дней - в течение Великого поста.