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Диетолог рассказал, какие продукты лучше не сочетать с алкоголем

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Диетолог рассказал, какие продукты лучше не сочетать с алкоголем
Любая доза алкоголя вредна. Увеличивает риск развития рака. Фото: Mahrael Boutros from Pexels

Высокоградусные напитки не следует заедать сладостями, жирным мясом и салатами из майонеза. Могут вызвать изжогу и тошноту. Запивать газированными напитками тоже не стоит, ведь они ускоряют опьянение.

Об этом Gazeta.ua рассказывает столичный диетолог Андрей Маковецкий.

"Крепкие напитки советую закусывать животными жирами. Например, бутербродами с маслом и икрой, или сыром: маскарпоне, филадельфия или просто российским. Они замедляют попадание алкоголя в кровь, частично его выводят. Также хорошо есть орешки, семена и фрукты. Если заедать мясом, оливье или селедкой под шубой с различными соусами - начнется брожение в желудке и в конечном итоге все закончится тошнотой", - говорит диетолог.

Запивать газированной и сладкой водой не стоит. Она ускоряет всасывание алкоголя в кровь и человек скорее пьянеет. Лучше отдать предпочтение сокам или морсам.

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"Чтобы замедлить этот процесс, за полчаса до застолья следует съесть 20-30 грамм масла. Также перед празднованием можно выпить зеленый смузи. Взбить в блендере 150-200 мл воды, шпината, петрушки или другой зелени от 30 до 70 граммов и столовую ложку меду. Как это работает? Алкоголь закисляет организм, а зелень содержит хлоропласты и хлорофиллы, которые наоборот снимают окислительные процессы алкоголя и он меньше влияет на организм. Выпить такой коктейль можно и с утра - на следующий день. Нормализует микрофлору кишечника, кислотность и улучшает самочувствие", - говорит Маковецкий.

Любая доза алкоголя вредна. Увеличивает риск развития рака поджелудочной, пищевода, печени, прямой кишки, молочной железы. Люди, которые чрезмерно потребляют алкоголь, имеют более высокие риски сердечно-сосудистых болезней, гипертензии и ожирения.

Смешивание антибиотиков с алкоголем может спровоцировать или усилить уже существующие побочные эффекты лекарств, такие как: желудочные спазмы, тошнота или рвота, головные боли и учащенное сердцебиение.

Автор: Влада Москвитис
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