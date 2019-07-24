Диета "светофор". Что это такое

Диета "Светофор" помогает похудеть через две недели. Фото: i.obozrevatel.com

Годовая диета "Светофор" поможет быстро потерять лишнюю жировую прослойку на теле.

Диетологи утверждают, что именно она позволит похудеть уже через несколько недель - сообщает "Медікфорум".

Питание основано на принципе светофора. Две недели человек должен употреблять фрукты и овощи одного цвета - красного, желтого или зеленого.

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В первый день рекомендуется есть только красные продукты: яблоки, вишню, помидоры и т.д. Во второй - только желтые: бананы, перец, ананасы. А в третьей - только зеленые: киви, горошек, авокадо и так далее.

Во время диеты не стоит забывать и о физических нагрузках. Питаться по принципу "светофора" можно только три раза в неделю и при этом потерять до 6 кг веса. В остальные дни лучше отказаться от большого количества мучных изделий, от жирных, острых и сладких продуктов.

Шведский диетолог Анна Йоханссон создала монодиету, которой нужно придерживаться 6 дней. Смысл диеты, которая получила название "6 лепестков", заключается в том, что необходимо есть один и тот же вид продукта в течение дня.