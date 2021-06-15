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вторник, 15 июня 2021 14:12

Детский хирург объяснил, когда упражнения и массаж помогут избежать операции

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Автор: Фото предоставлено Сергеем Виноградовым
  Хирург Черкасской областной детской больницы Сергей Виноградов: «При правильной нагрузке, массаже и просто здоровом образе жизни пупочная грыжа может закрыться до 5-летнего возраста ребенка».
Хирург Черкасской областной детской больницы Сергей Виноградов: «При правильной нагрузке, массаже и просто здоровом образе жизни пупочная грыжа может закрыться до 5-летнего возраста ребенка».

Пупочное кольцо младенцев в норме закрывается после отпадения пуповины. Но у некоторых детей остается незарощенный дефект от 5 до 15 мм - пупочная грыжа. Если через 5 лет недостаток не зарастает, нужна операция. Чтобы ее избежать следует укрепить мышцы живота ребенка упражнениями и массажем.

Об этом Gazeta.ua рассказал Сергей Виноградов, хирург Черкасской областной детской больницы.

"Пупочная грыжа - это выход органов брюшной полости через несросшееся пупочное кольцо новорожденного ребенка. Проявляется выпячиванием брюшной стенки в области пупка. Закрывается после отпадения пуповины. Но у некоторых детей остается небольшой незарощенный дефект, размером от 5 до 15 мм. Пупочная грыжа может увеличиваться при натуживании, кашле, смехе, физической нагрузке, сопровождается повышением внутрибрюшного давления. При правильной нагрузке, массаже и просто здоровом образе жизни может закрыться до 5-летнего возраста ребенка", - рассказал Сергей Виноградов.

Пупочную грыжу у ребенка можно обнаружить самостоятельно. При нажатии пальцами в области пупка появляется выпячивание и ощущается слабость брюшной стенки.

"До 5-летнего возраста ребенок находится под наблюдением хирурга. Небольшие пупочные грыжи не требуют специального лечения. Рекомендуемые легкие физические упражнения и массаж. В частности - выкладывания на правый и левый бок, на живот на большом мяче, держание ребенка в положении "самолетика".

Для взрослых детей полезны дыхательные упражнения, имитирование ходы в положении лежа. Но все должно согласовываться с врачом. Если пупочная грыжа не зарастает до 5-летнего возраста ребенка, требуется оперативное вмешательство. Потому что могут возникнуть осложнения.

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"Операция проводится под общей анестезией. Как правило, на второй день ребенок выписывается из больницы. В течение двух месяцев рекомендованные ограничения физических нагрузок. Отдельным видом является грыжа пупочного канатика новорожденного. Размер такой может достигать 20 см и более. Здесь нужна более сложная коррекция".

Некоторые грыжи способны защемлюваться. Тогда возникает резкая боль и вздутие живота, рвота и запор. Больные списывают симптомы на отравление. Поэтому теряют драгоценное время на спасение. Когда щемит грыжа, то операцию нужно сделать не позднее, чем за 6 часов.

Автор: Любовь Стрилецкая
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