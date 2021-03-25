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среда, 31 марта 2021 10:10

Дети начнут умирать от обычных инфекций

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Дети начнут умирать от обычных инфекций
Детям передается от родителей устойчивость к антибиотикам. Фото: aif.ru

Украинцы потребляют в 3,5 раза больше антибиотиков, чем в прошлом году. Это связано с эпидемией коронавируса и страхом перед болезнью, объясняют в Министерстве здравоохранения.

64 человека из 100 лечат антибиотиками простуду и грипп. Хотя они не помогают в борьбе против вирусов, а действуют только на бактерии.

Избыточное употребление антимикробных провоцирует антибиотикорезистентнисть - устойчивость бактерий к этим препаратам. Средства перестают действовать, лечить болезни становится все труднее. Об этом объяснил Gazeta.ua Игорь Столяр инфекционист из Запорожья.

"Нельзя самовольно прекращать прием антибиотиков, назначил врач. Если курс не довести до конца, определенное количество бактерий выживет и передаст информацию потомкам. Тогда дети или внуки начнут умирать от обычных инфекций, потому что на них лекарства перестанут действовать", - объясняет врач.

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Кабинет министров Украины разрабатывает постановление, запрещающее продажу антибиотиков без рецепта.

Украина пропустила момент, когда проблему антибиотикорезистентности можно было контролировать управленческими решениями. Сейчас надо составить четкие клинические протоколы для врачей, отслеживать их назначения.

С 1 апреля в Украине начнет действовать "Программа медицинских гарантий-2021". Украинцы смогут без направления и бесплатно обратиться к ряду врачей.

"Правила доступа пациентов к бесплатных услуг не меняются. Нужна декларация по семейным врачом, электронное направление от семейного или личного врача и выбор больницы, которая имеет соответствующий контракт с НСЗУ", - сообщает Национальной службы здоровья Украины.

Автор: Екатерина Романчук
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