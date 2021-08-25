"Дельта" свирепствует на Буковине

На Буковине преобладает "Дельта"-штамм. Фото: Укринформ

В Черновицкой области подтвердили еще 23 случая инфицирования штаммом коронавируса "Дельта".

"На днях мы получили результаты с подтверждением еще 23 случаев (инфицирования штаммом "Дельта" - ред.) с 30 образцов, которые мы направляли. Среди буковинцев, у которых подтвердили Дельта-штамм коронавируса, один умерший пациент, ему было 66 лет", - рассказала и.о. директора Черновицкого областного центра по контролю и профилактике болезней Наталья Гопко, сообщает Укринформ.

Ранее в Черновицкой области зафиксировали 34 случая этого штамма. Тогда исследовали партию из 42 образцов.

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Новый штамм преобладает над другими. Случаи инфицирования им обнаружили почти во всех территориальных общинах. Только в горных районах Путильщины пока не подтвердили ни одного.

Около четверти выявленных случаев - это дети. Самому младшему пациенту один год, а старшему - 88 лет.

"Преобладают госпитализации. В частности, около 20 человек с этим вирусом до сих пор находятся в стационарах. Есть уже и такие, что выздоровели от этого штамма вируса. Среди всех выявленных случаев Дельта-штамма нет ни одного, кто был вакцинирован", - сообщила главный санитарный врач Буковины.

За последние сутки в Украине выявили 727 новых больных коронавирусом. Из них детей - 46, медработников - 10. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 276 590 человек. Умерли 53 521 пациент, из них 20 - за последние сутки. Выздоровели 2 202 160 человек, за последние сутки - 382.