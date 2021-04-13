Дефицит йода ухудшает интеллект детей

Дети плохо учатся из-за недостатка йода. Фото: itmed.org

Дефицит йода ухудшает память и успеваемость детей. Уменьшается уровень интеллекта у дошкольников и школьников.

Даже незначительный дефицит организма проявляется в виде снижения концентрации внимания и успехов в школе. Там быстро устают и становятся дряблыми.

Об этом рассказала Gazeta.ua Леся Ляшко, столичный эндокринолог.

"Йододефицит ухудшает работу щитовидной железы. Она вырабатывает гормоны, которые контролируют все процессы организма. Если ничего не делать, постепенно может увеличиться щитовидная железа. Состояние известный как зоб. Он сдавливает горло и человек начинает кашлять и становится трудно глотать", - пояснила специалист.

Вся Украина относится территория дефицита йода. Поэтому мозг и нервная система не могут развиваться по полной.

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От недостатка йода шелушится кожа, появляется лишний вес, запоры, снижается артериальное давление. У женщин может нарушаться менструальный цикл, у мужчин - возникает импотенция.

Минимальная суточная доза йодированной соли 1 ч. л. для пополнения йода в организме. Ее нельзя класть в горячие блюда, потому что йод испаряется. Лучше сыпать в салаты и холодные закуски.

Часто в зеркале можно увидеть отечность, темные круги под глазами, даже после хорошего сна. Причиной может быть образ жизни, то есть это можно изменить.