Чтобы пойти в магазин, надо справку. В Австрии ввели обязательные тесты на Covid-19

У Вене для того чтобы посетить магазин надо справка, удостоверяющая отрицательный тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

Чтобы зайти в непродовольственного магазина или парикмахерской жителям Австрии придется иметь при себе отрицательный тест на коронавирус.

В Вене есть 600 пунктов, где можно сделать бесплатный тест. Результат приходит в течение суток, а справка действительна 72 часа, сообщается в сюжете ТСН.Ранок.

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По при этом, в двух третях австрийских регионов, включая Веной, по меньшей мере до 18 апреля продлили пасхальный карантин, поэтому там непродовольственные магазины пока остаются закрытыми.

Агентство США по международному развитию USAID предоставит Украине специальные холодильники для транспортировки и хранения вакцины Pfizer. Агентство предоставит прямую поддержку цепям ультрахолодного хранения и транспортировки и поддерживая усилия по предоставлению общественности точной информации о вакцинах.