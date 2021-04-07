Чтобы пойти в магазин, надо справку. В Австрии ввели обязательные тесты на Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 405
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
5 Просмотров: 846
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1710
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 189
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 288
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 846
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2188
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1242
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1737
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 594
Фото
Все фото
5
3
4
3
14
В Украине заработала &quot;воздушная скорая помощь&quot;
В Украине заработала "воздушная скорая помощь"
Toyota создала внедорожник для транспортировки Covid-вакцин
Toyota создала внедорожник для транспортировки Covid-вакцин
В Бородянку Киевской области привезли кислородные концентраторы от Порошенко
В Бородянку Киевской области привезли кислородные концентраторы от Порошенко
Covid-вакцинация в Киеве вышла на новый уровень
Covid-вакцинация в Киеве вышла на новый уровень
&quot;С новым сердцем главное продержаться год&quot; - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Видео
Все видео
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 198
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 216
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1737
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 270
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1260
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
06 апреля 2021
Просмотров: 153
Приклад для наших тренерів
Головною чеснотою футболіста є вміння відкритися для передачі партнера. Без цього не допоможуть ані техніка роботи з м'ячем, майстри якої виступають ...
среда, 07 апреля 2021 12:39

Чтобы пойти в магазин, надо справку. В Австрии ввели обязательные тесты на Covid-19

  Комментировать
Чтобы пойти в магазин, надо справку. В Австрии ввели обязательные тесты на Covid-19
У Вене для того чтобы посетить магазин надо справка, удостоверяющая отрицательный тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

Чтобы зайти в непродовольственного магазина или парикмахерской жителям Австрии придется иметь при себе отрицательный тест на коронавирус.

В Вене есть 600 пунктов, где можно сделать бесплатный тест. Результат приходит в течение суток, а справка действительна 72 часа, сообщается в сюжете ТСН.Ранок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше растет доверие к вакцинации

По при этом, в двух третях австрийских регионов, включая Веной, по меньшей мере до 18 апреля продлили пасхальный карантин, поэтому там непродовольственные магазины пока остаются закрытыми.

Агентство США по международному развитию USAID предоставит Украине специальные холодильники для транспортировки и хранения вакцины Pfizer. Агентство предоставит прямую поддержку цепям ультрахолодного хранения и транспортировки и поддерживая усилия по предоставлению общественности точной информации о вакцинах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чтобы пойти в магазин, надо справку. В Австрии ввели обязательные тесты на Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
апреля

Всемирный день здоровья: как поддерживать физическую форму во время пандемии

Самое читаемое
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 21159
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок 6 Просмотров: 14778
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 8208
Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е
Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е
24
 Просмотров: 6391
Преимущества материнства: Эмили Ратаковски продемонстрировала &quot;молочную&quot; грудь
Преимущества материнства: Эмили Ратаковски продемонстрировала "молочную" грудь
4
 Просмотров: 6183
Здоровье
Здоровье украинской нации
Здоровье украинской нации Просмотров: 27
После коронавируса треть людей имеет дополнительные проблемы со здоровьем
После коронавируса треть людей имеет дополнительные проблемы со здоровьем Просмотров: 378
Россия продала ЕС не тот "Спутник", который получил одобрение авторитетного журнала
Россия продала ЕС не тот "Спутник", который получил одобрение авторитетного журнала Просмотров: 351
Почему записанных на прививку в "Дії" не вакцинируют остаточными дозами
Почему записанных на прививку в "Дії" не вакцинируют остаточными дозами Просмотров: 351
Всемирный день здоровья: как поддерживать физическую форму во время пандемии
Всемирный день здоровья: как поддерживать физическую форму во время пандемии
 Просмотров: 90
Больше всего комментируют
27
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
5
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
4
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
3
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
Голосов: 149
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть