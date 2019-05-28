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вторник, 28 мая 2019 17:21

Что поможет при аллергии на тополиный пух

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Что поможет при аллергии на тополиный пух
Тополиный пух является гипоаллергенным. Аллергическую реакцию вызывает пыльца других растений, которую он переносит. ФОТО: cheline.com.ua

Аллергия на тополиный пух больше всего беспокоит при ветряной и жаркой погоде. Поэтому в такие дни рекомендуется меньше времени проводить на улице. Если и выходить, то надев солнцезащитные очки.

Прихватить с собой стоит также влажные салфетки: при необходимости ими можно обтереть лицо от пуха. Не лишним будет взять и назальный спрей с раствором морской соли. Такое средство поможет облегчить заложенность носа, которой часто сопровождается аллергия на тополиный пух. Придя с улицы, не помешает умыться или принять душ, пишет 24tv.

Чтобы симптомы аллергии не беспокоили в помещении, влажную уборку во время цветения тополей стоит делать дважды в неделю. Пылесос при этом использовать не рекомендуется. На окна лучше установить воздухозаборники с антиаллергенным фильтром.

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Поскольку тополиный пух способен вызвать бронхиальную астму, склонным к аллергии людям следует обязательно обратиться к врачу. Сделать это стоит в случае появления каких-либо симптомов аллергической реакции. Речь идет о зуде глаз и носа, слезотечении, чихании, першении в горле, покраснении глаз, кашле и дерматите. Врач назначит соответствующие тесты, которые позволят определить, что именно вызвало аллергию.

Тополиный пух является внешним раздражителем. Сам по себе гипоаллергенный, однако способен переносить пыльцу других растений, которые и провоцируют у людей аллергическую реакцию. В первую очередь, создает проблемы аллергикам. Особенно трудно в период цветения тополя приходится беременным, людям с хронической заложенностью носа и полипами.

24tv.ua
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