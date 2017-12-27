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четверг, 28 декабря 2017 05:28

Что нужно сделать утром, чтобы противостоять стрессу в течение дня

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Что нужно сделать утром, чтобы противостоять стрессу в течение дня
Чтобы предотвратить стрессу в течение дня, утром следует правильно дышать, делать зарядку и думать позитивно. Фото: v-izhikowa.ru

Современный ритм жизни, высокие требования к личности, одиночество могут провоцировать тревожные расстройства. Поэтому важно утром зарядиться положительной энергией, чтобы быть менее уязвимым в стрессовых ситуациях.

Если выполнять ежедневно 4 простых правила, утро станет легким и приятным, а день - не таким напряженным, пишет портал "Страна здоровья".

Дыхательные упражнения. После пробуждения стоит несколько минут дышать спокойно и полной грудью. Такая техника успокаивает нервную систему. Чтобы упражнения принесли больше пользы, выполняйте их в хорошо проветренном помещении.

Утренняя зарядка. Она может состоять из любых элементов - разминки, силовых упражнений или просто танцев. Важна сама активность, ведь она является причиной выделения гормона радости. В результате вы получаете хорошее настроение и умеренную физическую нагрузку.

План на день. Чтобы чувствовать собственную полезность, надо знать ближайшие цели. Поэтому время лучше распланировать и сделать значимой каждую часть дня.

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Эмоциональный настрой. Утром надо мыслить позитивно - вспоминать приятные события прошедшего дня или с нетерпением ждать новых. Ведь мысли притягивают реальные ситуации, и от них зависит успешность в будущем.

Ученые обнаружили, что настроение может повышать определенная пища. Для людей в возрасте 18-29 лет стимулятором позитивного настроения оказалось мясо. После 30 лет советуют употреблять пищу, богатую антиоксидантами.

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Дата
28
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