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суббота, 15 июня 2019 05:28

Что нельзя есть, когда хотите правильно питаться

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Что нельзя есть, когда хотите правильно питаться
Правильное питание сейчас в моде

Для того, чтобы правильно питаться нужно отказаться от вредной пищи, не есть в больших количествах и правильно рассчитывать порции.

К вредной пище относится жареные, фаст-фуды, майонезы, колбасы и жирные продукты.

Всего есть нужно в меру. Даже не калорийные продукты в больших количествах приносят вред, рассказывает podrobnosti.ua.

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Для того, чтобы определить, какая порция нужна, стоит воспользоваться правилом тарелки, согласно которому ее диаметр должен быть не более 25 сантиметров. Половину этой тарелки могут занимать овощи. Мясные и рыбные продукты, а также крупы и другие гарниры можно съесть только в объеме четверти этой тарелки.

Вода - самое главное, что должно быть в рационе. Пить нужно не менее 1,5 литра.

Ученые из Австралийского национального университета обнаружили, что регулярное питание в фастфудах может негативно повлиять на работу мозга.

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