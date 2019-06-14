Что нельзя есть, когда хотите правильно питаться

Правильное питание сейчас в моде

Для того, чтобы правильно питаться нужно отказаться от вредной пищи, не есть в больших количествах и правильно рассчитывать порции.

К вредной пище относится жареные, фаст-фуды, майонезы, колбасы и жирные продукты.

Всего есть нужно в меру. Даже не калорийные продукты в больших количествах приносят вред, рассказывает podrobnosti.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как защититься от комаров

Для того, чтобы определить, какая порция нужна, стоит воспользоваться правилом тарелки, согласно которому ее диаметр должен быть не более 25 сантиметров. Половину этой тарелки могут занимать овощи. Мясные и рыбные продукты, а также крупы и другие гарниры можно съесть только в объеме четверти этой тарелки.

Вода - самое главное, что должно быть в рационе. Пить нужно не менее 1,5 литра.

Ученые из Австралийского национального университета обнаружили, что регулярное питание в фастфудах может негативно повлиять на работу мозга.