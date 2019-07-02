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среда, 03 июля 2019 05:28

Что можно есть на ночь

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Что можно есть на ночь
Принято считать, что ночные перекусы вредны, как для здоровья, так и для фигуры. Но врачи развенчали распространенный миф

Если держите в форме фигуру, но хочется перед сном поесть, можно нежирный сыр, куриную грудку, кефир, риббу, свекла или фрукты.

Если есть нежирный творог перед сном - не будет откладываться лишний вес, но есть стоит без сахара, меда, сливок и сметаны.

Индейка - нежирное мясо, содержит много белков. Главное, в разумном количестве.

Стоит употреблять отварную или запеченную рыбу.

Кефир нельзя пить только тем, у кого повышенная кислотность, рассказывает znaj.ua.

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Фрукты и овощи можно есть в любое время суток. Свекла утоляет голод, Яблоки ускоряют процесс похудения, налаживают пищеварение, снижают холестерин в крови. Грейпфрут способствует сжиганию жира и утоляет голод.

Чипсы из сои такие же хрустящие как из картофеля, но низкокалорийные и вполне подходят для ночного перекуса.

Если придерживаться суточной нормы калорий, можно съесть за один раз ровно перед сном, и все равно не будете набирать лишний вес и толстеть.

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