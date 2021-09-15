Covid-19 в Украине - ученые дали неутешительный прогноз

28 сентября количество Covid-заражений в Украине превысит 5 тыс. случаев в сутки.

Такой прогноз на ближайшие две недели опубликовали на сайте Национальной академии наук. На 21 сентября в НАН прогнозируют в среднем свыше 3,5 тыс. новых случаев заражений коронавирусом на день.

"Прогноз распространения Covid-19 составили на период с 15 по 28 сентября с помощью методов статистического анализа и модели временных рядов Facebook Prophet. Модель учитывает аномальные даты, такие как государственные праздники, теплые дни без осадков, а также даты изменения карантинных условий", - говорится в сообщении.

Автор: НАН

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Прогноз ученых на 28 сентября – 5208 ежедневных заражений.

Автор: НАН

Прогноз также показывает, что текущая волна и дальше будет расти. Новая волна коронавируса будет отличаться от предыдущих, учитывая увеличенную среди населения доля тех, кто уже переболел, большую долю вакцинированных, а также появление новых штаммов.

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В Украине обнаружили 3332 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 321 156 человек. Умерли 54 457 пациентов, из них 97 – за последние сутки. Выздоровели 2 223 272 человека, за последние сутки – 1404.