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понедельник, 05 августа 2019 05:28

Cинці під очима - як позбутися

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Cинці під очима - як позбутися
Мешки под глазами могут появиться через множество причин

Для того чтобы не было не было отеков под глазами стоит пользоваться молоком, огурцами, пакетиками чая или яичным белком.

Холод уменьшает отеки, поэтому стоит умываться ледяной водой или пользоваться кубиками со льдом отваренные на мяте или ромашке.

С помощью ложки можно уменьшить мешки под глазами. Их нужно подержать в холодильнике около десяти минут. Это средство расслабляет кровеносные сосуды и натягивает кожу под глазами.

Стоит попробовать огурец, после охлаждения в холодильнике в течение 20 минут поместите на глаза по куску течение десяти минут.

Это может помочь избежать морщин и улучшить цвет кожи, рассказывает 24tv.ua.

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Окунь ватные диски в молоке и охладите.
Алоэ вера может снизить отечность под глазами, улучшить циркуляцию крови и избавить от лишней жидкости. Избегайте попадания в глаза.

Можно использовать чай в пакетиках, но без добавок. Можете положить пакетики теплыми на глаза и подержать 5-7 минут.

Через мешки под глазами Как избавиться от мешков под глазами: семь действенных способов человек выглядит усталой и нездоровой. Но это гораздо больше, чем вопрос привлекательного внешнего вида. Они также являются показателем того, насколько хорошо работают внутренние органы.

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