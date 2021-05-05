Брекеты для взрослых: мифы vs реальность

Миф о том, что неправильный прикус возможно исправить только в раннем возрасте, опровергают здоровые и красивые улыбки пациентов 35+ украино-швейцарской клиники Porcelain. Какие еще мифы развеивает современная квалифицированная ортодонтическая помощь?

"Ортодонтия - очень больно"

Боли в ортодонтии нет, а вот легкие неприятные ощущения возможны. В первые дни после того как брекеты в Киеве установлены, начинается процесс движения корней зубов. Нервные окончания растягиваются, что и вызывает дискомфорт в ротовой полости. В основном за 4-7 дней неприятные ощущения проходят, однако у некоторых пациентов этот период составляет 10-14 дней. Все индивидуально. Но если болевой порог низкий, врач может назначить коррекцию медикаментами.

"Конструкция вызывает кариес"

Еще одно 100% "нет"! Ни брекеты, ни стоматологический гель не несут вреда для эмали, поскольку не изменяют кислотный баланс в ротовой полости. Единственная причина развития кариеса - скопление зубного налета вследствие неправильного ухода за зубами. Ортодонты рекомендуют проводить гигиеническую чистку минимум два раза в день с применением специальных щеточек и ополаскивателей. А раз в 2-3 месяца осуществлять чистку в стоматологическом кабинете.

"На лечение уходит 5 лет"

Продолжительность исправления аномального прикуса зависит от сложности проблемы, индивидуальных особенностей организма и соблюдения режима коррекции пациентом. Обо всем этом может говорить только ортодонт, после консультации и на основании результатов диагностики. Если патология легкая, процесс займет от 6 месяцев до 1 года. Максимальный срок лечения сложных случаев составляет 2-3 года. В любом случае, после ношения брекетов наступает период закрепления результатов с помощью ретейнера.

Брекет-системы - уже давно не боль и не косметический дефект, а показатель заботы о здоровье и красивой улыбки. Убедитесь в этом, взглянув на работы ортодонтов клиники Porcelain.