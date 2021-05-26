Бессимптомное коронавирус заканчивается смертью детей: назвали группу риска

Мультисистемный воспалительный синдром после коронавируса может убить ребенка. Фото: dw.com

Коронавирус не проходит бесследно у ребенка, даже при отсутствии симптомов. Он не чихает, не кашляет, но потом может появиться осложнения - мультисистемный воспалительный синдром.

О нем Gazeta.ua рассказала Марина Синкевич, педиатр из города Каменец-Подольский Хмельницкой области.

"Синдром возникает примерно через три недели, когда после встречи с коронавируса клетки иммунной системы начинают вырабатывать вещества, стимулирующие воспаление. У детей может не быть никаких симптомов и затем внезапно развиться воспаление в различных частях тела: сердце, легких, почках или мозга. Оно может быть смертельным.

Но родители ничего не могут сделать для профилактики. Понятие "укрепления иммунитета" мифическое. На самом деле, никто ничего не может сделать с иммунитетом - он и так работает. Как ребенок болеет, то формируется иммунная память. Она распознает всех возбудителей, с которыми ребенок встречается", - пояснила врач.

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В группе риска дети, которые имеют врожденные пороки сердца. В них мы часто видим тяжелое течение коронавируса, осложненный пневмонией, которая трудно поддается лечению. Также более опасная инфекция для тех, кто страдает сахарным диабетом, заболеваниями легких, ожирением.

Пока не придумали защиты детей от коронавируса. Прививаться могут люди старше 16.

За последние сутки в Украине обнаружили 3395 новых больных коронавирусом. В частности, заболели 154 ребенка и 73 медработника. Госпитализировали 1778 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.