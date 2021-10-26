Академик Запорожан переизбран президентом Ассоциации акушеров-гинекологов Украины

Академика НАМН Украины Валерий Запорожан переизбрали президентом Ассоциации акушеров-гинекологов Украины

Ректор Одесского национального медицинского университета, академик НАМН Украины, многолетний руководитель Ассоциации акушеров-гинекологов Украины Валерий Запорожан переизбран президентом Ассоциации.

Решение принял XV съезд организации, который проходил в Киеве и был посвящен актуальным вопросам акушерства, гинекологии и репродуктологии.

Запорожан поблагодарил коллег за доверие и выступил с докладом об актуальных вызовах и задачах, стоящих перед Ассоциацией на ближайшие годы. С 2014 года в Украине растет материнская смертность, она значительно превысила средний показатель среди стран Евросоюза (5,69). С 2013 года сокращается рождаемость. С проблемой бесплодия сегодня сталкивается каждая 5 украинская пара. Стабильно высокой остается частота онкологической патологии у женщин детородного возраста.

Президент Ассоциации отдельно остановился на кадровой проблеме в отрасли. Сокращается количество акушеров-гинекологов — с 12 тыс. до 10 тыс., около 20% работающих — специалисты пенсионного возраста. Из-за несовершенства системы поощрения, крайне низкого уровня оплаты и некомфортных условий труда молодые и наиболее перспективные специалисты переходят в коммерческий сектор или уезжают за границу. Кроме того, с 2020 года ситуация ухудшилась из-за пандемии Covid-19.

"Полной картины влияния Covid-19 на репродуктивное здоровье пока нет, поэтому преждевременно говорить о риске падения рождаемости. Однако вызывает серьезную обеспокоенность тот факт, что медицинские услуги для женщин становятся менее доступными. Ресурсы перенаправляются на борьбу с коронавирусом, пандемия препятствует прогрессу в достижении целей в области устойчивого развития к 2030 году, среди которых хорошее здоровье и благополучие для всех. Защита прав женщин требует, чтобы доступ к качественной медицинской помощи для матерей поддерживался даже во время пандемии", — подчеркнул Запорожан.

Он сообщил, что Ассоциация акушеров-гинекологов Украины и дальше будет фокусироваться на усовершенствовании нормативно-правовой базы в сфере репродуктивного и полового здоровья, обеспечении равного доступа населения к информации и образованию, пропаганде здорового образа жизни и ответственного отцовства.

Предлагается также привлечь профессиональные врачебные объединения к разработке национальной стратегии в области здравоохранения, созданию национальных программ в соответствии с европейскими и мировыми практиками. Начать независимый аудит оказания медицинской помощи с участием профессиональных врачебных ассоциаций стран-членов ЕС. Улучшить материально-техническое и кадровое обеспечение заведений репродуктивного здоровья. Разработать стратегии и механизмы организации массовых скрининговых программ профилактики и ранней диагностики онкологической патологии репродуктивных органов у женщин и мужчин. Обеспечить непрерывность медицинской помощи в области репродуктивного здоровья через четкий механизм перенаправления пациентов в учреждения разных уровней.

"Наша Ассоциация объединяет лучших специалистов-практиков, педагогов, ученых со всей Украины. Это большой интеллектуальный и компетентностный потенциал, который с момента основания Ассоциации в 1997 году направляется на счастливое отцовство и здоровые последующие поколения украинцев. Перед нами стоят непростые задачи, но я уверен, что нам удастся справиться и отпраздновать наше 25-летие увеличением всех запланированных показателей", — обратился Запорожан к участникам съезда.