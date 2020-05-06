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среда, 06 мая 2020 14:48

5 украинских больниц испытают средство для лечения коронавируса

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5 украинских больниц испытают средство для лечения коронавируса
Возможно, "Биовен" поможет в лечении коронавируса. Фото: pixabay

Испытания лекарственного средства "Биовен" позволило Министерство здравоохранения Украины.

Препарат, возможно, поможет уменьшить негативное влияние коронавирусной болезни, об этом пишется в приказе главы Минздрава Максима Степанова.

Испытания пройдут в 5 больницах Украины.

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"Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (Covid-19)", - написали в документе.

Контролировать, как выполняется приказ, будет заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Препарат "Биовен" производит ООО "Биофарма плазма".

Испытания будут проводить в:

- Киевской городской клинической больнице №17;

- Киевской городской клинической больнице №4;

- Белоцерковской городской больнице №3;

- Львовской областной инфекционной клинической больнице;

- Городской инфекционной больнице Одесского горсовета, инфекционное боксовое отделение №10.

Управление США по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (FDA) одобрило использование противовирусного препарата "Ремдесивир" (Remdesivir) для лечения пациентов с Covid-19. Это означает, что препарат может быть недостаточно изученным.

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