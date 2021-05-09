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воскресенье, 09 мая 2021 11:50

5 причин принимать ванну, а не душ

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  Теплая ванна - то, что нужно, чтобы снять мышечную боль
Теплая ванна - то, что нужно, чтобы снять мышечную боль

Согласно исследованиям, большинство людей сейчас предпочитают мыться в душе, а не в ванной. Это вполне понятно: душ занимает меньше времени, и он практичнее. Но у ванны тоже есть свои преимущества - вот основные из них.

1. Ванна помогает от боли и усталости

Если вы вернулись домой после тяжелой тренировки или исполнительной прополки сорняков на даче, теплая ванна - то, что нужно, чтобы снять мышечную боль. Исследования ученых Университета Эребру в Швеции показывают, что нагрев мышц после физической активности помогает им восстановиться.

Для усиления эффекта попробуйте добавить в воду одну-две чашки английской соли, или соли Эпсома. Она также способствует расслаблению мышц и уменьшает их напряжение.

2. При приеме ванны сжигаются калории

Согласно подсчетам специалистов из Университета Лафборо, часовое купание в горячей ванне сжигает примерно столько же калорий, сколько и полчаса ходьбы - около 140.

Еще такая водная процедура полезна для метаболизма. В частности, она помогает организму лучше контролировать уровень сахара в крови. Это подтверждает исследование ученых Медицинского центра Макки (штат Колорадо).

Кроме того, у людей, которые привыкли периодически принимать горячие ванны, улучшаются иммунные функции.

3. Ванна укрепляет здоровье кровеносной системы

Исследования ученых из Финляндии, опубликованное в 2015 году, показало, что частые сауны могут снизить риск сердечных приступов или инсультов.

Впрочем, сауна или баня необязательны - специалисты Университета штата Орегон сообщают, что горячая ванна тоже пригодится. Гидростатическое давление воды на ваше тело улучшает кровоток. В результате укрепляются стенки сосудов и снижается кровяное давление, особенно у людей, ведущих сидячий образ жизни.

4. Купание в ванне делает кожу более мягкой

Теплая вода смягчает грубую кожу и избавляет ее от раздражения. Растительные масла, например кокосовое или оливковое, обладают мощным увлажняющим эффектом. Поэтому их следует добавлять в ванну, если у вас сухая кожа, - они помогут.

Если беспокоит зуд, попробуйте добавить в воду овсяную крупу. Она отлично помогает защитить кожу от раздражения, поскольку авенантрамиды и фенолы в ней обладают противовоспалительными свойствами.

Ванны с теплой водой снижают уровень кортизола в организме, а это, в свою очередь, позволяет отсрочить преждевременное старение кожи и уменьшить появление прыщиков.

Уитни Боу, дерматолог

Еще один замечательный увлажнитель - мед. А еще он является отличным антибактериальным средством. Не переживайте: пара столовых ложек меда, растворенных в воде, не сделает ее липкой.

В принципе, вы можете смешивать все эти ингредиенты, чтобы сделать кожу шелковистой. Попробуйте добавить в воду чашку приготовленной овсяной крупы, ложку-другую меда и дополнить состав маслом.

5. Ванна дарит приятные ощущения и снимает стресс

В конце концов, купаться в ванне просто приятно. И это время лучший способ успокоиться после напряженного дня.

Клиническое исследование японских врачей показало, что ванна помогает справиться с умственным напряжением, тревогой и депрессией. Согласно их теории, эффект плавучести, который производит ванна на человеческое тело, расслабляет и успокаивает. Попробуйте сами - вы наверняка замечали, что, лежа в воде, уснуть проще простого.

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А еще ванна - неплохое место для медитации, которая тоже снимает стресс.

Чтобы усилить расслабляющий эффект, используйте продукты с приятным успокаивающим ароматом, например лаванды. Она обладает столь мощными седативными и анксиолитическое свойствами, ученые считают ее действенным средством в борьбе с неврологическими расстройствами.

И наконец, для создания приятной атмосферы в ванной можно включить музыку (вам понадобится водонепроницаемая колонка) или просто приятные фоновые звуки.

Лучшие рецепты ванн для красоты и здоровья:

Морская соль очищает кожу от токсинов, омолаживает и делает ее эластичной, помогает в борьбе с целлюлитом, укрепляет ногти. Всыпьте 350-500 г морской соли в воду, полежите в ней 15-20 минут, активно двигая руками и ногами, после чего сполосните кожу теплой водой и смажьте кремом.

Молоко и мед - главные составляющие ванны Клеопатры. Молочно-медовая ванна подтягивает кожу, омолаживает и делает ее бархатистой на ощупь. Подогрейте 1 л молока, растворите в нем 4-5 ст.л. меда и добавьте смесь в воду.

Красное вино улучшает кровообращение, снимает нервное напряжение, повышает иммунитет, омолаживает кожу, восстанавливает ее естественный водно-липидный баланс и борется с проявлениями целлюлита. В теплую воду добавьте 1 л сухого красного вина и 150 г меда.

Какао - неотъемлемая составляющая шоколадных ванн. Аромат улучшает настроение, а какао-бобы подтягивают кожу, возвращают ей сияние и тонус, лишают признаков старения и выводят шлаки. Растворите 150-200 г какао-порошка в 1 л горячей воды и добавьте в ванну.

Эфирные масла имеют широкий спектр действия. Так, помогут расслабиться лаванда, ромашка и мелисса. Наполнят энергией сандал, грейпфрут и другие цитрусовые ароматы. Апельсин, пачули и розмарин избавят от целлюлита, а мята, кипарис, эвкалипт и другие хвойные ароматы борются с простудой. На интимный лад настраивают иланг-иланг, жасмин, ваниль и бергамот. Масла не растворяются в воде, поэтому желательно их сначала добавить в растворитель-основу (1 ст. Молока, сметаны или сливок + 5-6 капель масла), а уже потом выливать в ванну.

Обратите внимание, что цитрусовые масла могут раздражать кожу, поэтому не добавляйте их более 4 капель. Для усиления эффекта добавьте в ванну 500 г любой глины.

Травы очищают кожу, улучшают обмен веществ и лечат от хандры.

lhealth.info
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