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вторник, 06 апреля 2021 11:14

28-летняя роженица умерла от коронавируса

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28-летняя роженица умерла от коронавируса
В Днепре умерла беременная женщина от коронавируса. Фото: pixabay.com

В Днепре умерла 28-летняя роженица, которая болела коронавирусом. Женщина имела 90% поражения легких.

Ей сделали кесарево сечение, после чего она 3 недели находилась в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщает генеральный директор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

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"Тяжело переносят беременные женщины, потому что, как правило, будущий ребенок подпирает диафрагму, легкие уменьшаются, образуются застойные процессы. Мы видим, что женщины с тяжелыми пневмониями, которые до последнего остаются дома, поступают в больницу Мечникова в крайне тяжелом состоянии. Спасти и женщину и ребенка становится очень трудно", - говорит врач.

В заведении еще 6 рожениц находятся в тяжелом состоянии, у них от 60% до 90% поражения легких. Все дети родились здоровыми.

Юлия Кривошеева из Полтавы чуть не потеряла еще неродившегося ребенка из-за коронавируса. Болезнь, вызвавшую осложнения, у нее обнаружили на последних месяцах беременности.

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