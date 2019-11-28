Если ваш партнер редко в настроении для секса, на это могут быть веские причины.

Эксперты thehealthy.com 15 возможных причин, которые убивают желание.

Автор: https://www.pexels.com/ 15 факторов, которые влияют на сексуальное желание

Финансовые сложности

"Не обсужденные финансовые вопросы могут вызвать негативные чувства к партнеру, страх, тревожность, симптомы депрессии, отсутствие доверия и сексуального желания", - отмечает Кристал Голленбек, докторка наук, лицензированая психологиня в Орландо, Флорида.

По словам специалистки, если пара объединит финансовые усилия, будет согласовывать бюджет и ставить финансовые цели вместе, это увеличит чувство близости, доверия и безопасности в отношениях.

Много факторов, которые отвлекают

Сегодня сложно усидеть на диване за просмотром телевизора с партнером или пойти куда-то вместе на ужин без заглядывания в телефон каждые 5 минут. Это может сеять раздор между партнерами.

"Если для вас планшет или телефон важнее любимого человека, самое время что-то изменить", - считает Селеста Холбрук, докторка философских наук, сексологиня в Форт-Уорд, Техас.

Докторка советует заряжать телефон на кухне и приобрести обычный будильник, ведь даже 10 дополнительных минут с партнером могуть быть большим толчком для улучшения сексуальной жизни и отношений.

Напряжение в отношениях

Носки на полу и волосы в ванной могут стать причиной трещины в отношениях, если вовремя все не обсудить.

"Любое напряжение, которое накапливается и тлеет - смерть для секса", - сказала Клавдия Сикс, докторка философских наук, сексологиня и автор "Эротической целостности: как быть честным со своей сексуальностью".

Клавдия Сикс советует обсуждать все обиды, разрешать конфликты, искренне извиняться и учиться общаться более эффективно.

Недостаточное количество физических упражнений

Когда увеличивается сердцебиение и выделяется пот во время тренировок, тело выпускает эндорфины, которые способствуют улучшению настроения, как отмечают эксперты из университета Макгилла, Квебек, Канада. Это, а также увеличение уверенности в себе, делает людей более заинтересованными в сексе.

Измена

Если оба партнера изменяют, восстановить сексуальную связь будет трудно. Об этом говорит лицензированая психологиня из Нью-Джерси Венди Дамброф и рекомендует пройти вместе терапию, хотя это не является залогом восстановления сексуальных отношений.

"Постепенное сближение таким образом, чтобы партнер, которому изменили, чувствовал себя защищено и начал исцеляться, может вернуть пару к интимным отношениям", - добавляет специалистка.

Автор: https://www.pexels.com/ 15 факторов, которые влияют на сексуальное желание

Неуверенность в своей привлекательности

Неважно, сколько человеку лет, какой у него размер брюк и вес, если она не чувствует себя уверенно в своем теле. Это препятствует хорошему сексу.

"Парная и секс терапия помогает партнерам более свободно разговаривать о сексуальных проблемах, а также помогает убедиться, что они могут получать удовольствие от того секса, который они практикуют", - делится психологиня Венди Дамброф.

Она также утверждает, что практиковать осознанность и учиться быть в моменте очень важны для положительного сексуального опыта.

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Лекарства

Многие лекарства могут снизить либидо или иметь побочный эффект, который вызывает сухость влагалища.

"Вы можете быть в сексе, но вам надо лубрикант, чтобы чувствовать себя комфортно", - говорит докторка Селеста Холбрук.

Стоит обсуждать с врачами, побочные эффекты препаратов, которые вам выписывают, и обдумать, как можно помочь в конкретной ситуации: лубрикант, более долгая прелюдия или прием лекарств после секса.

Травма при родах

Мужчина может иметь посттравматические симптомы, если стал свидетелем рождения ребенка, и больше не захотеть секса со своей партнершей. Так утверждает докторка Голленбек. Женщина может получить рваную рану или разрыв, которые приведут к боли во время полового акта. Или может страдать от послеродовой депрессии, быть озабоченным уходом за младенцем.

Религия или собственные убеждения

По словам психологини Дамброф, мы переносим из детства определенные убеждения, которые могут засесть глубоко в голове и влиять на сексуальное желание.

"Детально ознакомившись с различными сексуальными историями, как людей воспитывали и из каких они семей, помогает распутать заложенные убеждения и усомниться в них. Таким образом человек может начать чувствовать себя более свободным в познании сексуальности и изменить отношение к сексу."

Эректильная дисфункция

"Мужчины скорее будут избегать сексуальных контактов, чем опозорятся перед женщиной, даже близкой", - объясняет психологиня Дамброф.

Прежде всего, стоит проконсультироваться с врачом, особенно если неожиданно для себя не получается иметь эрекцию. Это может быть из-за проблем с мочеполовой системой или сердцем. Медитация и сексуальная терапия также могут помочь в этой ситуации: расширить знания пары о сексе, поскольку пенетрацией он не ограничивается.

Автор: https://www.pexels.com/ 15 факторов, которые влияют на сексуальное желание

Не нравится тот секс, который сейчас

"Иногда люди понимают, что им не нравится обычный секс, им хотелось бы чего-то более эксцентричное.", - объясняет Дамброф.

Если они не могут удовлетворить собственные желания порнографическими фильмами, пара должна открыто обсудить их предпочтения и определиться с дальнейшими действиями.

Одержимость сексом

По словам докторки Голленбек, если партнер неоднократно изменял, это может свидетельствовать о том, что он одержим сексом.

"Одержимый сексом человек может заниматься любовью с другими людьми, слишком часто смотреть порнографию или мастурбировать, а также избегать секса из-за стыда за секретную сексуальную активность."

В этой ситуации обоим партнерам нужна терапия, чтобы вернуть в их союз здоровые сексуальные отношения и утраченное доверие.

Боль

Боль в сексе убивает желание. Особенно это касается женщин. Он может быть после менопаузы или химиотерапии. В этих случаях боль может наступать из-за сухости.

Дамброф рекомендует обследоваться у врача. По ее мнению, лубриканты, медицинские препараты и упражнения для тазового дна могут помочь.

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Сексуальное насилие в прошлом

"Многие люди не связывают сексуальное насилие в прошлом с проблемами в сексуальной жизни, которые влияют на их желание. В этом случае терапия необходима. Также человек, с которым это произошло, должен иметь полный контроль над происходящим в постели," - считает Дамброф.

Недостаток гигиены и этикета

По мнению докторши Голленбек, даже если мы живем годами с одним человеком, весьма важно постоянно ухаживать за собой: приводить в порядок волосы на теле, регулярно мыться и чистить зубы.

"Люди в отношениях часто жалуются на газы, отрыжку, то, что партнер не пытается быть привлекательным для них, а наряжается, когда собираются куда-то, а также отсутствие личного пространства и приватности в туалете", - говорит Голленбек.

Общение - ключ к решению этих вопросов, ведь партнер не может знать, что что-то не так, если вы молчите.

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