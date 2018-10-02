Звезда "Трансформеров" разводится с женой

Автор: The Daily Mail 32-летний актер Шая Лабаф разводится с женой, 24-летней моделью Мией Гот

32-летний актер Лабаф разводится с женой, 24-летней моделью Мией Гот. Что стало причиной разрыва отношений двух актеров - неизвесно. Сам Лабаф не комментирует информации о разводе. Зато официальное заявление сделали его представители.

"Шая и Мия подали на развод. Они расстаются друзьями, а других деталей, касающихся бракоразводного процесса, не хотят афишировать", - говорится в заявлении.

Лабаф и Гот женаты с октября 2016 года, их свадьба в Лас-Вегасе транслировалось в прямом эфире. До того долгое время дружили, а потом начали встречаться. В одном из интервью после свадьбы Лабаф признался, что лучшей женщины не встречал.

Голливудский актер известный по участию в фильмах "Трансформеры", "Ярость", "Нью-Йорк, я люблю тебя", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", "Уолл-стрит: деньги не спят", "Орлиный глаз", "Паранойя" и др. В 2008 году Лабаф получил премию BAFTA в номинации "Восходящая звезда". Снялся в нескольких новых фильмах, которые выйдут на экраны в следующем году, включая собственную драму "Honey Boy".

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Автор: The Daily Mail Папарацци подловили актера Шаю ЛаБафа с новой избранницей в Лондоне - певицей Талией Барнетт, более известной как FKA Twigs

Автор: The Daily Mail Папарацци подловили актера Шаю ЛаБафа с новой избранницей в Лондоне - певицей Талией Барнетт, более известной как FKA Twigs

Автор: The Daily Mail Папарацци подловили актера Шаю ЛаБафа с новой избранницей в Лондоне - певицей Талией Барнетт, более известной как FKA Twigs

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