Женские секреты, которыми они никогда не поделятся с мужчинами

Женщины считают других ребят привлекательными даже в отношениях. Фото: pixabay

У женщин есть много секретов, которые они скрывают от мужчин.

О наименее известных, но универсальных секретах рассказала блогер Шарифа Расул.

1. Утром женщины выглядят хуже, чем мужчины. Ведь часто у женщин на лице остается вчерашний макияж.

2. Женщины долго отслеживают мужчин в соцсетях. Но не только мужчин, но и и их бивших. Так пытаются получить больше информации о партнере.

3. Для подготовки до свидания нужно время. Чем дольше женщина знает мужчину и чувствует себя с ним комфортно, тем меньше времени она собирается к нему на свидание.

4. Женщины не такие чистые, как кажется. Женщина может иметь беспорядок в спальне, много грязных чашек на рабочем месте, а также не мыть голову по несколько дней.

5. Женщины считают других ребят привлекательными даже в отношениях.

6. Близкие друзья знают все. Но это не значит, что все подробности личной жизни тоже.

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7. Женщины никогда не будут удовлетворены на 100%, если у парня есть друг-женщина.

При знакомстве с партнером можно сделать ошибки, которые потом станут помехой отношениям. Парни чаще всего активны при знакомстве, а девушки скромны и немногословны. Женщина обычно улыбается, кокетливо смотрит, поэтому мужчина может быть уверен в симпатии, говорят специалисты. Тогда стоит сделать небанальный и изящный комплимент.