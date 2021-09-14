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вторник, 14 сентября 2021 16:07

Первое знакомство: как вести себя, чтобы отношения были длительными

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Первое знакомство: как вести себя, чтобы отношения были длительными
Найти партнера можно даже в самых необычных и неподходящих для знакомств местах. Фото: pixabay

При знакомстве с партнером можно сделать ошибки, которые потом станут помехой отношениям.

Парни чаще всего активны при знакомстве, а девушки скромны и немногословны, пишет onelove.

Женщина обычно улыбается, кокетливо смотрит, поэтому мужчина может быть уверен в симпатии, говорят специалисты. Тогда стоит сделать небанальный и изящный комплимент.

Чтобы произвести хорошее первое впечатление, женщине следует применять техники вербального и невербального поведения. В момент знакомства главная задача девушки - искренне улыбнуться, попросить помощи или просто посмотреть в глаза.

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Найти партнера можно даже в самых необычных и неподходящих для знакомств местах, считают эксперты. Но они призывают не искать любовь в интернете. Если же так случилось, надо как можно быстрее встретиться в реальности.

Когда влюбленные решили начать жить вместе, то на первых этапах могут быть трудности, и это нормально. Некоторые правила помогут все наладить. Первое - говорить об ожиданиях и устанавливать границы, чтобы партнер понимал, что от него хотят.

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