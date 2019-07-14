Жених и невеста приехали жениться на пожарной машине

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В Ровно боец 1-й государственной пожарно-спасательной части города Андрей Хиночек женился с невестой Яной Степанюк. Жених и невеста приехали в ЗАГС на пожарной машине.

Андрей уже более пяти лет служит в Ровенском подразделении ДСНС водителем пожарной автоцистерны.

В этот праздничный для пары день, спасатели организовали им приятный сюрприз - провести торжественную часть праздника с пожарным автомобилем Андрея.

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Восемь месяцев Яна Балицкая из Шепетовки Хмельницкой области ждала с войны своего любимого Александра Дымченка. Сделал ей предложение, когда их часть вернулась на ротацию. Свадьбу планируют сыграть этим летом.