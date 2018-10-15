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понедельник, 15 октября 2018 01:35

Зал игральных автоматов и мастер-класс – топ-8 мест для первого свидания
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На первых свиданиях многие нервничают, что не дает им возможности нормально раскрыться. Но если фокус внимания можно перевести с беседы еще на что-то — вам обоим будет проще. Несколько отличных вариантов, куда можно пойти с новым кавалером, предлагает cosmo.ru

1. Кафе с настольными играми

 

Чаще всего такими бывают как раз антикафе, куда приходят не есть, а играть. Если один из вас не умеет играть, другой может научить.

2. Мастер-класс

 

Еще один способ отвлечься, особенно если беседа не клеится. Например, можно вместе рисовать картины.

3. Шопинг

 

Большинство мужчин его не любит, но если просто идти по улице, заглядывать в витрины и обсуждать вкусы, можно узнать друг о друге много интересного.

4. Бар с игровыми автоматами

 

Можно найти вариант с советскими автоматами или более современное заведение. Если вам это не нравится, посмотрите трансляцию футбола, биатлона или фигурного катания в спорт-баре. Даже если ты не любишь спорт, зрелище будет интересным, поскольку приправлено беседой.

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5. Книжный магазин с кафе

 

Если вы оба любите читать, это отличный вариант провести время и узнать о вкусах друг друга.

6. Концерт или кино на свежем воздухе

 

Неважно, будут это сидячие места, танцпол или пикник на траве, главное, что вы не только пообщаетесь, но и развлечетесь.

7. Необычное место

 

В каждом городе найдется место, где ты давно хотела побывать, но так и не собралась, от живописной крыши до красивого моста. Предложи ему такой вариант.

8. Экскурсия

 

Проведите друг другу экскурсию по любимым местам каждого из вас. Темы для разговора точно найдутся.

Люди не могут начать новые отношения, потому что не вышли из прошлых. Эмоционально и психологически они еще "там", выстраивают внутренние диалоги с бывшей или прежним. Это чувство обиды, злости, досады, разочарования, которые их сопровождают, не позволяют кому-то новом прийти в жизнь. Для многих образа намного сильнее симпатию, которую может вызвать новый человек. Психологи советуют научиться отпускать прошлое любви. Только тогда в жизни появится новый партнер.

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