В чем не стоит упрекать мужчин

Женщинам необходимо выражать свои эмоции вербально, а мужчины используют слова в основном для передачи информации. Фото: ua.depositphotos.com

С мужчиной часто трудно разговаривать, особенно о чувствах и отношениях, они не способны хранить верность и всегда уходят от решения проблем. Перечень женских упреков в адрес мужчин не меняется годами. Почему так происходит?

"На них ни в чем нельзя положиться" - сетуют женщины. Но мужчин, похоже, не слишком задевают нелестные обобщения. "Желание сбежать на несколько дней у меня возникает раз двадцать за год, - признается 36-летний Иван (женат 9 лет), но я никогда этого не делаю. - А вот моя жена, решив отдохнуть, оба раза собирала сумку и без малейших колебаний уезжала к подруге на выходные".

Пока мужчина плывет по течению, женщина действует. Такие противоположные стратегии поведения связаны с нашим самым первым опытом любви к матери. В раннем детстве мальчик воображает, что он для нее - буквально все. Обнаруживает свою ошибку только в три-пять лет, когда понимает, что подлинный объект желания его матери - не он, а его отец.

Это открытие одновременно вызывает у него и тревогу, и чувство облегчения. В то же время искренняя любовь мальчика к отцу, ожидание взаимности неизбежно связаны с гомосексуальными, а значит, запретными, чувствами. Поэтому отец и сын бессознательно избегают проявлений нежности, что усиливает у ребенка болезненное чувство неразделенной любви. Мальчикам только и остается, что сохранять память о первой, безусловной любви к матери и одновременно преодолевать ее, учиться выстраивать отношения с другой женщиной. Но многие мужчины продолжают чувствовать непосредственную связь с ней, словно остаются в утробе. Если этот материнский образ ассоциируется с их спутницей, он мешает им проявлять инициативу в отношениях и провоцирует безотчетный страх быть покинутым.

Девочки развиваются сексуально иначе, потому что у матери ребенок одного с ней пола вызывает большее доверие и любовь к отцу гетеросексуальна. А значит, у нее есть шанс познать нежность, трепетность, уважение в любви. Отношения дочки с отцом - это первый опыт отношений в паре. Он обогащает личность девочки, дает женщине свободу чувств и действий, но в то же время завышает ее любовные ожидания.

Мужчина изначально боится не удовлетворить партнершу сексуально. А женщина спрашивает себя о том, что значит быть женщиной. Вести себя, как это делала моя мать? Одеваться как фотомодель? Завести детей, как моя сестра или подруга? Женщина мечтает обрести абсолютную любовь, которая никогда не сможет воплотиться в реальном мужчине

"Он меня не понимает"

Мужчинам чужды терзания их спутниц. Женщина думает об отношениях прежде всего как о словесном договоре. Отсюда частые упреки партнеру: "Ты со мной совсем не разговариваешь!" Что в переводе значит: "Ты меня не понимаешь".

В этих фразах ярко выражаются разные психологические потребности полов. Женщинам необходимо выражать свои эмоции вербально, большинство из них нуждаются в обсуждении с партнером мельчайших деталей каждого прожитого дня. Благодаря общению они осмысливают свои переживания, лучше понимают себя".

Мужчины устроены иначе. В зонах их мозга, ответственных за речь, на 17% меньше нейронов, чем в аналогичных отделах мозга женщин. Кроме того, нас с детства воспитывают по-разному: крайне редко мальчики разговаривают с матерями о своих чувствах, в результате женщины умеют говорить о своих переживаниях, а мужчины предпочитают пользоваться словом экономно и в основном для передачи информации.

"Он уходит от проблем"

Потребность женщины в словах порождает и следующий упрек: "Ты всегда стараешься уклониться от проблемы". Действительно, в случае конфликта обычная мужская практика - замкнуться в молчании. Многие утверждают, что не хотят расстраивать женщину, но правда ли это?

Кажущаяся трусость мужчин объясняется их боязнью собственных чувств. Уходя от решения проблем, мужчина словно забывает о том, что его беспокоит. Он прячется от себя и заодно защищает свою самооценку. Не сумев пережить разлуку с матерью, мужчины бессознательно действуют по модели избегающей привязанности. Они не раскрываются, не хотят вкладывать себя в отношения, чтобы вновь не пережить разочарование и потерю. Поэтому большинство из них ориентированы на решение профессиональных задач, а не на отношения в паре.

Поведение же многих женщин можно назвать тревожной привязанностью: им важно во что бы то ни стало чувствовать близость с партнером. Так те и другие справляются с детскими травматичными переживаниями. В результате она стремится к нему, а он убегает. Это бегство связано и с особым отношением мужчин к смерти: "Принять решение — значит лишить себя возможности повернуть назад. Чтобы избежать этой тревоги, многие мужчины ведут себя так, как если бы уже были неживыми. Такая невротическая тактика позволяет им избавиться от чувства страха, предоставляя женщине действовать вместо себя".

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"Им только это и нужно"

Женщины занимаются сексом, чтобы быть любимыми. Мужчины же признаются в любви, чтобы получить возможность заняться сексом. Слова "у тебя одно на уме" часто означают для женщины следующее: "Когда ты занимаешься со мной любовью, у меня такое чувство, что ты мог бы делать это с любой женщиной. А когда ты говоришь, что любишь меня, я чувствую себя единственной, неповторимой".

Очевидно, что мужчины и женщины наделяют сексуальность разным смыслом. Мужчины без колебаний заявляют: "Секс - это потребность". Последователи Фрейда считают, что эта ситуация связана со структурой мужского либидо, радикально отделяющего любовь от сексуального наслаждения.

"Все мужчины полигамны"

Измена партнера, а тем более разрыв с ним вновь заставляет женщину мучиться вопросом: "Настоящая ли я женщина?" Реакция, немыслимая для мужчины. Его скорее будут мучить воображаемые сцены секса его партнерши с соперником. Свойственное мужчинам отделение любви от сексуального удовольствия имеет неприятное для женщин последствие: их партнеры полигамны по своей природе.

Даже если дама заведет целую коллекцию любовников, в ней всегда будет один, "настоящий", вокруг которого она организует свою жизнь. Зато мужчина, даже влюбленный, никогда не посвящает себя женщине полностью. У него уже есть одна женщина, которую он называл мамой, и это любовь навсегда.

Но "именно женщины овладевают мужчинами, а не наоборот", утверждал один из классиков психоанализа Жак Лакан. Мужчины, зачарованные женственностью, нередко готовы сдаться без боя первой же прекрасной незнакомке. Впрочем, как только они пытаются с ней сблизиться, начинаются недоразумения.

Мужчина думает об удовольствии, а женщина - о любви. Женщине нужно, чтобы мужчина был рядом. Мужчина нуждается в дистанции, в собственном пространстве, чтобы свободно дышать и мечтать о любимой. А той кажется, что ее бросают, и она упрекает его. Мужчина не понимает, чем провинился.

Несмотря на то что женщины не устают упрекать мужчин, все не так плохо. В большинстве случаев между супругами есть диалог и понимание: они помогают друг другу и могут положиться друг на друга. Согласно исследованиям, женщины в браке полагают, что их мужья в большинстве (95%) готовы поговорить с ними о значимых делах. При этом супруг понимает их образ мыслей (92%), готов дать совет (92%) или помочь (96%), укрепляет их уверенность в себе (90%). Такую радостную в целом картину омрачают только две цифры: 49% женщин признались, что муж усложняет им жизнь, а 73% - что он действует им на нервы.