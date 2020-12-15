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вторник, 15 декабря 2020 16:03

Участницу реалити лечили органами мертвых животных

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Участники реалити Максим и Наталья поехали в Перу, чтобы разобраться в отношениях.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
  Максим и Наталья отправились в Перу
Максим и Наталья отправились в Перу

Перуанские традиции, которые "Новый канал" показывает в реалити "Кохання на виживання", продолжают шокировать зрителей. По статистике, 95% местного населения исповедует христианство. Но когда у перуанцев что-то случается, они бегут к шаманам.

"Люди со всего мира приезжают ко мне на ритуал древних инков под названием бораго. С помощью него я лечу людей органами животных. Копытами у головы помогаю убрать глупые мысли. Печенью собираю негативную энергию. А если положить на женщину половой орган быка, она становится более плодовитой", – рассказывает шаман Силиро.

Испытать действие такого лечения на себе смогла и участница Наталья. По условиям этой проверки, мужчина должен был ответить на вопросы о пристрастиях и увлечениях любимой. Каждый неправильный ответ ложился грузом на женщину.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
  При выполнении задания на женщину клали органы мертвых животных
При выполнении задания на женщину клали органы мертвых животных

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"Я давно перестала есть мясо. Не могу его ни готовить, ни даже трогать. Не хожу на рынки, где продаются тушки, потому что мне неприятно даже смотреть на мясо. Когда на меня клали органы, они были скользкими, холодными и вонючими. Мухи летали прямо возле моего лица. Не знаю, чем я такое заслужила. Хотела, чтобы все это быстрее закончилось", - рассказала Наталья.

В очередном выпуске реалити "Кохання на виживання" супруги Сергей и Мария проверяли отношения на прочность. На последнем испытании шоу "Нового каналу" полиграф показывает скелеты в шкафу. Сергей был потрясен услышанным. Его жена Мария призналась, что у нее возникали мысли наложить на себя руки, чтобы мужу не давали покоя угрызения совести.

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