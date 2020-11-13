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суббота, 14 ноября 2020 23:46

Опровергли мифы об отношениях влюбленных

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Опровергли мифы об отношениях влюбленных
Теперь люди в отношениях стараются быть настоящими партнерами, поэтому отказываются от мысли, что кто-то обязан делать для другого. Фото: pixabay

В современном мире больше высказываний об отношениях становятся не актуальными.

10 лет назад люди могли придерживаться определенных правил в любви, но теперь эти суждения стали псевдоистиной, пишет Cosmo.

Отношения - тяжелый труд

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Теперь люди в отношениях стараются быть настоящими партнерами, поэтому отказываются от мысли, что кто-то обязан делать для другого что-то. Если избранник не устраивает в любом смысле этого слова, переступать через себя и работать над отношениями самостоятельно не нужно. Нет смысла стучаться в "запертую дверь". Современное общество думает о том, как сделать жизнь проще и счастливее, а не усложнять ее еще больше.

Женщины - слабый пол

Все меньше мужчин решается назвать женщин беззащитными или беспомощными, которые на самом деле имеют право на выбор и активно достигают поставленных целей. Если Шекспир говорил: "Сила женщины - в ее слабости", то вероятно имел в виду нежность, которая умеет вдохновлять, понимать и сочувствовать.

Все женщины мечтают выйти замуж

Изменилось отношение к штампу в паспорте. Все больше женщин ставят на первое место самореализацию, а замуж планируют выходить - позже.

Мужчины боятся сильных женщин

Эта мысль также теряет актуальность. Справедливее будет сказать, что сильных женщин боятся слабые мужчины. Зато влиятельные мужчины все чаще предпочитают мудрых женщин, а не "кукол", которые не могут связать двух слов вместе.

Доктор Джон Готтман отследил определенную закономерность в отношениях между партнерами. По его заключению, главным предвестником расставаний есть всего одно качество - презрение.

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