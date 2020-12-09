Хотела покончить с собой. Участница реалити-шоу шокировала признанием

В очередном выпуске реалити "Кохання на виживання" супруги Сергей и Мария проверяли отношения на прочность.

На последнем испытании шоу "Нового каналу" полиграф показывает скелеты в шкафу. Сергей был потрясен услышанным. Его жена Мария призналась, что у нее возникали мысли наложить на себя руки, чтобы мужу не давали покоя угрызения совести.

"Не знаю, как ее доводил, чтобы она так думала. Если наношу таких страданий, зачем нужен ей? Я не такой человек, который будет удерживать силой. Если ей некомфортно со мной, что мы делаем в Перу?", - удивился Сергей.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" Пара продолжает работать над отношениями

Женщина жаловалась на мужа, что тот не помогает ей с сыном, что он слишком вспыльчив, и даже давал ей пощечину. В Сергея тоже накопилось немало претензий к жене. На последнем испытании казалось, что их пару ждет развод.

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"После прилета домой было очень сложно, у каждого из нас были какие-то внутренние оскорбления, пытались обсуждать, но каждый раз разговор заканчивался ссорой. Сейчас не без этого, но всегда стараемся прислушиваться друг к другу. Со своей стороны, начала признавать ошибки: если не права, могу подойти и извиниться, а не настаивать на своем, как раньше. Еще сбылась одна моя мечта - Сергей стал внимательным к сыну", - рассказала Мария.

Психолог Екатерина Гольцберг определила секреты здоровых отношений. Они помогут сохранить отношения с партнером здоровыми и счастливыми.