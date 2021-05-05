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среда, 05 мая 2021 15:35

"У нее были другие мужчины, а у меня - Microsoft". История любви Билла Гейтса и его жены
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Основатель Microsoft 65-летний Билл Гейтс и его жена 56-летняя Мелинда Гейтс заявили, что разводятся. В понедельник, 3 мая, они опубликовали одинаковый пост в Twitter. Новость, что супруги разрывают отношения, стала неожиданной. Пара была в браке 27 лет.

Gazeta.ua рассказывает, как Билл и Мелинда Гейтс влюбились, поженились и воспитывали троих детей.

Мелинда Френч познакомилась с будущим мужем, когда начала работать в компании Microsoft. В то время Гейтс уже 10 лет возглавлял компанию. Женщина вместе с другими сотрудниками Microsoft посетила конференцию в Нью-Йорке в 1987 году. После мероприятия она прогулялась по городу. Когда пришла в ресторан на деловой ужин, то свободных стульев было два: на один села она, а другой занял через 15 мин. Гейтс.

После формального знакомства они еще несколько раз пересеклись на паркинге. Впоследствии Билл пригласил Мелинду на свидание. Но из-за занятости мог встретиться только через две недели, что удивило и рассмешило женщину.

"Это для меня недостаточно спонтанно. Спроси ближе к делу", - ответила она.

Два часа спустя Гейтс перезвонил и предложил отправиться на свидание прямо сейчас.

"Оказалось, что у нас много общего. Мы любили головоломки, поэтому стали устраивать соревнования и развлекались математическими играми. По-моему, он был заинтригован, когда я победила его в математической игре и выиграла в Cluedo - настольную игру, где нужно выяснить, кто кого убил, в какой комнате и каким оружием", - вспоминала позже Мелинда.

Сначала их отношения не были серьезными.

"У нее были другие мужчины, а у меня - Microsoft", - объяснял Гейтс в документальном сериале Inside Bill's Brain. На самом деле у него тоже случались романы с другими сотрудницами.

Билл и Мелинда Гейтс расстаются
Фото: instagram.com/thisisbillgates
Билл и Мелинда Гейтс расстаются
Билл и Мелинда Гейтс расстаются
Билл и Мелинда Гейтс с детьми
Билл и Мелинда Гейтс расстаются

Несколько лет спустя мужчина начал задумываться о браке. Но Гейтс боялся брать на себя обязательства. Его родители были равными партнерами как в профессии, так и в семейной жизни. Он переживал, что не сможет иметь такие же отношения с Мелиндой. Перед тем, как сделать ей предложение, он составил список "за" и "против". Больше оказалось "за".

Также накануне свадьбы пара прошла опрос, чтобы убедиться в своем выборе. Благодаря этому влюбленные поняли, что их ценности совпадают: они хотят помогать людям. За год до свадьбы во время их первого путешествия в Африку пара решила часть прибыли Microsoft выделять на благотворительность.

Их служебный роман длился около семи лет. 1 января 1994 года пара сыграла свадьбу на Гавайях на острове Ланаи. Для того чтобы избежать журналистов и лишнего шума, Гейтс выкупил номера во всех гостиницах острова. На свадьбе присутствовали около 200 гостей. Церемония длилась 15 мин., а обошлась основателю компьютерной корпорации в $1 млн.

После женитьбы и рождения первенца Мелинда оставила должность в Microsoft из-за того, что решила посвятить себя семье и общим благотворительным проектам. В 2000-м пара открыла Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Их основные вложения шли на борьбу с малярией, полиомиелитом, ВИЧ и другими инфекционными болезнями, которые убивают миллионы людей в странах третьего мира, но игнорируются фармацевтическими компаниями из-за того, что не прибыльно. Супруги неоднократно предупреждали об угрозе пандемии, а в 2020-м потратили на борьбу с коронавирусом $1,75 млрд.

У супругов родились трое детей - Дженнифер, Фиби и Рори. Пара проводила почти все время вместе и поддерживала гендерное равенство. Мелинда в семье ввела правило: "Никто не уйдет из кухни, пока я отсюда не уду". В одном из интервью она подтвердила, что посуду мыли вместе с мужем. А в 2001 году Мелинда пожаловалась мужу, что поездки с дочкой в школу занимают много времени. Тот согласился возить ребенка туда и обратно два раза в неделю и отметил, что таким образом у него будет больше времени пообщаться с ним. Это стало примером для других родителей.

"Когда мы увидели Билла за рулем, мы вернулись домой и сказали своим мужьям: "Если Билл Гейтс возит ребенка в школу, ты и подавно можешь это делать", - рассказала впоследствии Мелинде одна из мам.

В их семье было принято, чтобы каждый перед трапезой сказал, за что благодарен в этот день. За обеденным столом запрещены телефоны. Также ими нельзя пользоваться и в спальне после определенного часа. Супруги уверенны, что это помогает детям заснуть вовремя. Также Гейтсы регулярно посещали католическую церковь.

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Накануне 25-й годовщины брака Мелинда давала интервью газете Times. Журналист спросил, как пара решает спорные вопросы. Женщина шутливо ответила: "Мы никогда не ссоримся".

Основатель компании Microsoft, филантроп и один из богатейших людей мира Билл Гейтс и его жена Мелинда Гейтс объявили о разводе. В браке они были 27 лет.

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