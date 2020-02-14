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пятница, 14 февраля 2020 11:54

ТОП-5 лучших романтических стихотворений украинских поэтов
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14 февраля вся планета празднует самый романтичный праздник года - День святого Валентина. В этот день влюбленные дарят особые подарки, обмениваются поздравительными открытками и даже пишут стихи для своих вторых половинок.

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Ко Дню святого Валентина Gazeta.ua подготовила пять стихотворений от украинских поэтов о любви.

Романтическое стихотворение Леси Украинки
Романтическое стихотворение Николая Лукива
Романтическое стихотворение Юрия Издрика
Романтическое стихотворение Лины Костенко
Романтическое стихотворение Василия Симоненко

Согласно легендам, Валентин был епископом, который помогал влюбленным, тайно их венчал. А когда за это он был арестован, попал в тюрьму и там влюбился в слепую дочь надзирателя. Девушку исцелила любовь Валентина, но сам он погиб, оставив перед казнью прощальную открытку. В своем последнем послании он написал девушке о своей любви и подписался: "Твой Валентин".

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Дата
14
февраля

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