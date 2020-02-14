ТОП-5 лучших романтических стихотворений украинских поэтов

14 февраля вся планета празднует самый романтичный праздник года - День святого Валентина. В этот день влюбленные дарят особые подарки, обмениваются поздравительными открытками и даже пишут стихи для своих вторых половинок.

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Ко Дню святого Валентина Gazeta.ua подготовила пять стихотворений от украинских поэтов о любви.

Согласно легендам, Валентин был епископом, который помогал влюбленным, тайно их венчал. А когда за это он был арестован, попал в тюрьму и там влюбился в слепую дочь надзирателя. Девушку исцелила любовь Валентина, но сам он погиб, оставив перед казнью прощальную открытку. В своем последнем послании он написал девушке о своей любви и подписался: "Твой Валентин".