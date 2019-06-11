Рядом, но не с вами: почему мужчины избегают эмоциональной зависимости от женщины

Он не отпускает, но и не приближается к вам, он рядом, но не с вами, вам не хватает его тепла, вы не чувствуете, что нужны ему, он не говорит о любви и избегает таких тем. Почему же он не отпускает вас? Зачем вы ему нужны?

Бывает, что эта отчужденность не дает покоя с самого начала отношений, но гораздо больнее, когда вас уже многое связывает, а партнер внезапно становится холоден и равнодушен. В чем искать причину такой перемены.

Мужчины и женщины по-разному смотрят на отношения. Исследования показывают, что мужчины больше, чем женщины, склонны оставаться эмоционально изолированными в любовных и брачных союзах.

Почему партнер избегает эмоциональной привязанности?

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1. Он игрок

Он не воспринимает вас и ваши отношения всерьез. Мужчины вообще любят приключения. Иногда они намеренно ищут партнершу, чтобы развеять скуку или повысить свою самооценку. Если вы не всегда можете понять, что у вас за отношения, а ваш избранник часто внезапно исчезает из вашей жизни, также неожиданно возвращаясь, придумывая миллион причин и отговорок – к сожалению, вы встречаетесь с игроком.

2. Он перфекционист

Некоторые люди всю жизнь могут находиться в поиске идеальной пары. Вне зависимости от того, как вы себя ведете, такой партнер всегда будет к чему-то придираться. Он будет неустанно пытаться изменить вас, потому что вы не соответствуете идеалу (и не можете, никто не может). Заканчиваются такие отношения практически всегда по одному сценарию – мужчина бросает бесплодные попытки и уходит.

3. Он слишком независим или чересчур зависим

В обеих крайностях нет ничего хорошего. Возможно, вы встречали мужчин, которые постоянно ищут одобрения или очень зависят от мнения матери (даже по поводу того, стоит ли встречаться с конкретной женщиной). Другие, напротив, настолько независимы, что никогда не показывают своих эмоций, чтобы не выглядеть уязвимыми. Даже перед самыми близкими людьми, в том числе, перед любимой женщиной. С мужчинами из обеих категорий не просто. Они всячески избегают эмоциональных привязок.

Фото: ua.depositphotos.com

4. Опыт тяжелых отношений

Он уже пережил токсичные отношения. В любой новой понравившейся девушке он боится увидеть черты ранившей его женщины, поэтому очень медленно и осторожно идет на сближение.

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5. Он трудоголик

Для них их карьера находится на первом месте, а времени, чтобы работать над отношениями, просто не хватает. Работа для таких мужчин – это центр жизни, а любовь всегда остается где-то на периферии.

6. Финансовая нестабильность

Большинство мужчин думают, что они должны быть главой семьи и добытчиком. Причина в психологических установках с древних времен.

Если у него нет финансовой стабильности, это сильно пошатнет его уверенность в себе и спокойствие. Это автоматически повлияет и на отношения с вами. Если он чувствует, что не может купить вам то, что вы хотите, или внести свой вклад в домашние расходы, то может начать закрываться в себе и эмоционально отстраняться от вас.

7. Проблемное детство

Наше детство формирует наше будущее. Если у вашего мужчины родители расстались, не уделяли ему достаточно внимания и заботы либо даже подвергали своего ребенка психологическому или физическому насилию, во взрослом возрасте он будет эмоционально отстраненным в отношениях. У него могут возникнуть трудности с доверием или самовыражением.

Фото: ua.depositphotos.com

8. Он считает, что недостаточно хорош для вас

Может быть, у вас очень престижная работа с отличной зарплатой. Или природа наградила вас внешностью модели. Все это может стать причиной беспокойств вашего партнера. Он может опасаться, что вы в любой момент можете встретить другого более достойного вас человека. Его неуверенность в собственных силах и страх потерять вас могут отразиться на степени эмоциональной близости.

9. Личные проблемы

Возможно, у вашего мужчины есть какая-то личная проблема, о которой вы не догадываетесь, и в которую он пока (или вовсе) не готов вас вовлекать. Эта проблема может довлеть над ним настолько, что мужчина решает, что пока не разберется с ней, он не может себе позволить близких отношений. То же самое касается возможных семейных проблем (больные родители, например).

10. У вас разные цели в жизни

Возможно, что вы оба слишком разные, и ему кажется, что ваши отношения мешают ему достигать своих целей. К примеру, он планировал переезд в другой город ради карьеры, либо собирался улететь учиться в другую страну, но тут встретил вас, и теперь перед ним встает непростой выбор между его планами и отношениями, которые едва начались. А, может, ему просто чужды ваши стремления и жизненный выбор. В таком случае мужчина предпочтет не вовлекаться эмоционально в отношения.

У каждого из нас есть "свой тип" партнера. Именно женщины склонны полагаться на эту теорию. Но тут есть свои нюансы. Исследования показали, что женщины и мужчины сошлись в том, что лица людей противоположного пола, которые чем-то напоминали их предыдущих партнеров, казались им привлекательнее остальных. Но все же мужчины дали более низкие оценки тем женщинам, которые были похожи на партнерш, с которыми они были в отношениях на момент участия в исследовании.