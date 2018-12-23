Причины, почему мужчины не хотят серьезных отношений

Не стоит мужчину заставлять жениться, можно хорошо намекнуть

Большинство мужчин ищут игрушку на одну ночь и не хотят жениться, потому что вспоминают неудачный опыт из прошлого, боятся отношений, ответственности и новых чувств.

Чтобы понять, что не так с Вашим мужем, подумайте сначала о себе. Проанализируйте, хотите жить с этим человеком.

Первыми причинами нежелания мужа начинать отношения - нехватка времени. Подумайте, подходит такое желанным отношениям. Если ваш избранник настоящий карьерист, то о серьезных отношениях он может не думать вовсе и даже через 20 лет встреч вы так и останетесь его девушкой или подругой сердца, но так и не станете женой,говорит ibilingua.com.

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Еще одной причиной является предыдущие отношения. Главное не спешить и не горячиться, а еще стремиться понять цель, и достигать ее. Когда человек не может забыть предыдущее, можно помочь в этом.

Хотите, чтобы ваши отношения стали серьезными - скажите вашему мужу об этом и расскажите, какими именно вы их видите.

"Секретный: быть для него трудной задачей. Обращайтесь с ним так, будто он вам безразличен. Мужчины любят трудности и теряют интерес, когда объект этой заинтересованности - и особенно женщина - достается им слишком легко", - призывают писательницы Эллен Фейн и Шерри Шнайдер.