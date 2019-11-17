Почему после удачных свиданий мужчины перестают звонить

"Было все: и романтические ужины, и букеты, мне рисовалось самое лучезарное будущее, а потом он неожиданно исчез", — такие истории психологам часто приходится слышать от женщин, которые за недолгое время свиданий успели идеализировать образ мужчины и будущий союз с ним.

"У произошедшего всегда есть причины", — уверены психологи. Что могло предшествовать исчезновению партнера, пишет psychologies.ru.

Слишком быстрый секс

"Я сразу почувствовала: это мой человек, нам хорошо вместе, и на втором свидании между нами была близость, — вспоминает Марьяна. — Не все в первую ночь прошло гладко, он очень волновался, но я поняла, что хочу быть с ним. Утром мы говорили о совместных планах, мне казалось, он счастлив со мной. Однако с тех пор он больше не появлялся".

Слишком быстрый секс может быть причиной финала истории, у которой при других обстоятельствах могло быть будущее. И дело не в том, что женщина лишает мужчину приятной возможности ее завоевывать. Первый секс чрезвычайно трудно сделать романтичным, но вся ответственность за это падает на мужчину. У него часто появляется так называемая паника первой встречи, ведь он еще не знает вас достаточно хорошо, чтобы расслабиться.

В результате мужчине кажется, что он оказался не на высоте, и в дальнейшем не хочется напоминать себе об этом. Включается психологическая защита: он убеждает себя, что с ним все в порядке, просто женщина ему не понравилась. Для того, чтобы первый секс понравился обоим, мужчинам важно перестать излишне тревожиться по этому поводу. Многим из них нужно время, чтобы начать доверять партнерше.

Отсутствие "химии"

"Познакомились через общих друзей, стали встречаться, и все свидетели наших зарождающихся отношений отмечали, что мы необыкновенно подходим друг другу, — делится Ольга. — Однако после нескольких недель свиданий он стал реже писать, и я почувствовала: теряет интерес".

Мужчина может ценить вас как близкого человека, но, возможно, его просто не захватило то необъяснимое состояние, о котором мы говорим как о "химии". Сначала он чувствует: между вами много общего и потенциально вы могли бы стать парой, дает отношениям шанс, однако "бабочки в животе", которых он ожидает, не появляются. Хорошо, что он понимает это и дает вам возможность найти человека, который ответит на ваши чувства взаимностью.

Разный социальный статус

"Да, я занимаю высокую должность и хорошо зарабатываю, — объясняет Марина. — А мой новый друг не мог похвастаться тем же, но меня это ничуть не смущало. Он интересный, искренний, и для меня это было важнее разницы в социальных достижениях. Однако, когда он узнал подробности моей профессиональной жизни, я почувствовала, его это смутило. Вскоре он стал ссылаться на занятость и наше общение постепенно сошло на нет".

Узнав о вашей успешности, мужчина мог подумать, что ему придется тянуться к новому уровню. Возможно, на вашем фоне ему не хотелось чувствовать себя хуже. В этом случае также часто срабатывают психологические защиты, и человек бессознательно переворачивает ситуацию: ему кажется, что это женщина недостаточно хороша для него. Он проецирует на нее собственные недостатки, которые труднее признать в себе самом.

Страх сильного чувства

"Он признался мне, что редко испытывал то, что происходило в те несколько недель между нами. И добавил, что это его пугает, — вспоминает Анна. — Я верила ему — такое невозможно сыграть. Между нами было буквально электрическое напряжение. А потом он неожиданно исчез".

"Возможно, человек не планировал с вами ничего серьезного, однако, вопреки желанию, эмоционально привязался. Эти внутренние изменения его испугали. Можно предположить, что он не хотел утратить контроль над собой, что характерно для нарциссических личностей. Единственным решением оказалось бегство от сильных чувств.

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Что делать в подобных ситуациях

Посмотреть на происходящее глазами второй стороны

Если вам важно разобраться в причинах случившегося, постарайтесь поставить себя на место другого человека. На терапии для этого часто используют технику пустого стула, когда вы строите диалог от лица партнера и смотрите на произошедшее его глазами: как он мог оценивать ваши встречи? Это поможет отойти от воображаемого образа мужчины и оценить ситуацию более беспристрастно.

Жить своей жизнью

Если человек исчез, у него были на это причины. Не стоит причинять себе дополнительную боль настойчивыми звонками и сообщениями. Лучше переключить свои импульсы на социальную активность. Составьте себе жесткое расписание текущих задач и занятий — у вас не должно оставаться ни одной свободы минуты. Займитесь тем, что давно планировали, встречайтесь с друзьями и другими мужчинами. Тогда излишняя энергия, направленная сейчас на "пропавшего с радаров" партнера, постепенно рассеется.

Дефицит внимания может вызвать у второй стороны новый интерес, и тогда уже вы будете решать, стоит ли продолжать отношения. Если же мужчина так больше и не появится, стоит сказать ему за это спасибо: значит, он никогда не был по-настоящему близким и не успел занять значимого места в вашей жизни.

В нашем сознании сложилось представление о том, что современный мужчина должен быть невозмутимым и уверенным в себе, а любое его действие должно быть нацелено на результат. Разрыв же отношений неизбежно связан с ощущением личной неудачи — эти переживания настолько дискомфортны и настолько не соответствуют их гендерному и общественному статусу, что мужчины стараются разрешить ситуацию максимально быстро и резко.