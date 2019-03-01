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суббота, 02 марта 2019 01:35

Почему мужчина влюбляется в женщину: 11 странных причин
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Те, кто когда-нибудь влюблялся, отлично знают, как сложно объяснить, почему нам понравился конкретный человек. И все же психологи постоянно проводят исследования, пытаясь понять природу этого чувства.

В процессе изучения влюбленности с точки зрения психологии эксперты выяснили несколько любопытных фактов. Некоторые распространенные мифы о том, что привлекает нас в других людях, были развенчаны, другие же – напротив, оказались чистой правдой. О самых интересных причинах, почему мужчины влюбляются в женщин, пишет marieclaire.ru

Вы кажетесь труднодоступной

 

Эксперименты подтверждают распространенное мнение, что мужчин привлекают труднодоступные женщины. На серии быстрых свиданий представители сильного пола проявляли гораздо больший интерес к тем, кто демонстрировал абсолютное равнодушие, отвечая на их вопросы. Мужчины хотят ощущать связь с женщиной – они сами выбирали такую женщину своей партнершей и этот выбор не был навязан кем-то другим. Однако эти выводы не универсальны и имеют свои оговорки.

Иследователи сделали еще одно неожиданное заключение: несмотря на то, что самыми притягательными для мужчин оказались отстраненные и холодные женщины, именно они понравились представителям сильного пола меньше всего. Любовь – воистину очень запутанная и странная штука.

У вас "правильное" выражение лица

Когда женщина излучает счастье и улыбается – мужчинам это нравится. Вот только в обратном случае такая схема не работает.

В ходе эксперимента испытуемым показывали фотографии представителей противоположного пола и просили оценить степень привлекательности этих людей. В результате мужчины дали самые высокие оценки тем женщинам, которые выглядели счастливыми, а самые низкие – тем, которые казались высокомерными. Мнение женщин, относительно привлекательности партнеров, оказалось абсолютно противоположным: гордые мужчины покорили их сердца, а вот счастливые совсем не впечатлили.

Вы много жестикулируете

 

Ищете свою любовь? Будьте открытыми и не сковывайте себя в движениях. Исследователи наблюдали за тем, как ведут себя люди на быстрых свиданиях, и пришли к выводу, что в два раза больший успех имели те, кто активно жестикулировал по сравнению с теми, кто сидел скованно.

Также одних и тех же людей сфотографировали дважды: на первом кадре каждый принял зажатую позу, а на втором их попросили максимально расслабиться и быть открытыми. Затем эти фотографии загрузили в приложение быстрых свиданий. Любопытно, что восприятие человека в целом даже по фотографии менялось в зависимости от его позы. Фотографии, на которых люди были в уверенных и открытых позах, получали больше откликов, чем те, где они были зажатыми.

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Внешне вы напоминаете его бывшую

Некоторые считают, что у каждого из нас есть "свой тип" партнера. Именно женщины склонны полагаться на эту теорию. Вот только и тут есть свои нюансы.

Женщины и мужчины сошлись в том, что лица людей противоположного пола, которые чем-то напоминали их предыдущих партнеров, казались им привлекательнее остальных. И все же, мужчины дали более низкие оценки тем женщинам, которые были похожи на партнерш, с которыми они были в отношениях на момент участия в исследовании.

Вы отвечаете на его "просьбы о внимании", а он – на ваши

 

Начало и развитие отношений очень сильно зависит от реакции партнеров друг на друга и на "просьбы о внимании". Представьте себе ситуацию: жена, которая увлекается орнитологией, замечает красивую птицу с пестрым оперением за окном. Она предлагает взглянуть на эту птичку мужу, который находится рядом с ней. Как отреагирует на это он? Вариантов множество. Мужчина может проигнорировать слова супруги или равнодушно кивнуть ей в ответ, не отрываясь от просмотра новостей по телевизору. Или, например, он может действительно обратить внимание на объект, который так понравился его женщине, разделив ее энтузиазм. Не сложно угадать, какая реакция партнера в подобной ситуации сблизит пару, а какая отдалит супругов друг от друга.

Психологи убеждены, что влияние этих (пусть даже небольших) реакций на отношения действительно огромно. В тех парах, которые развелись спустя 6 лет после заключения брака, партнеры откликались на "просьбы о внимании" всего в 33% случаев. А в парах, которые продолжили жить вместе, этот показатель составлял 87%.

Вы очень похожи на него самого

Десятки лет исследований абсолютно точно доказали, что уже укоренившийся стереотип, что "противоположности притягиваются" – полная чушь. Партнеры, которые схожи по многим критериям, таким как тип личности, с большей долей вероятности смогут ужиться вместе. Это облегчает взаимопонимание в совместной жизни.

Вы долго смотрите в его глаза

 

Психологи провели эксперимент: 72 незнакомых друг с другом старшекурсника разбились на пары и смотрели друг другу в глаза по две минуты. Позже они сказали, что за это время у них нарастало влечение к человеку, стоящему напротив. Это говорит о том, что длительный зрительный контакт может связать вас с кем-то и разжечь чувства к человеку, которого вы видите впервые в жизни.

У вас "правильный" запах

Женщинам, которые находятся в стадии овуляции, импонирует запах футболок, которые надевали мужчины с высоким уровнем тестостерона. Это сполна объясняется инстинктами продолжения рода: такой запах привлекает нас, потому что если у представителей сильного пола вырабатывается большое количество мужского гормона, это свидетельствует о хорошей генетике.

Мужчинам тоже важно, как пахнет их партнерша, вот только они отдают предпочтение тем запахам, которые гармонируют с женщиной. Идеальным считается запах тела после душа, а парфюм должен лишь только мягко дополнять этот приятный, чистый и натуральный аромат.

Вы похожи на его родителей

 

Психологи обнаружили, что нас привлекают партнеры, которые имеют тот же самый цвет глаз и волос, который имеют наши родители. Возрастной диапазон людей, которые нам нравятся, тоже нередко уходит корнями в наше детство. Во взрослом возрасте мы влюбляемся в людей того возраста, какого были люди из нашего окружения, когда мы были детьми.

Женщин, чьим родителям на момент их рождения было больше 30 лет, гораздо меньше привлекали молодые люди, чем зрелые мужчины. Предпочтения мужчин в возрастном диапазоне женщин были ориентированы на возраст их собственной матери, но не отца – и это имело значение только в длительных серьезных отношениях.

Вы выглядите так же или чуть менее привлекательно, чем он сам

В ходе другого эксперимента всем участникам давали оценку их физической привлекательности, а потом в случайном порядке подбирали каждому пару. Затем всех участников спросили, насколько они были удовлетворены тем, как прошли их свидания. Те люди, которые имели высокую оценку привлекательности, были более резкими и строгими в своих суждениях (даже если их партнер имел одинаковую с ними оценку). Чем лучше выглядел их собеседник на свидании, тем меньше они были довольны тем, как все прошло.

Но это относилось только к по-настоящему очень привлекательным людям. Для большинства из нас все-таки важнее, чтобы мы со своим партнером были красивы в одинаковой степени.

"Вставать на цыпочки" – значит казаться лучше, чем вы есть на самом деле. И самое удивительное здесь то, что для партнера ваш "лучший" образ может быть вовсе не таким привлекательным, как вы думаете, а, напротив, чрезмерным и отталкивающим. В стремлении показать себя с хорошей стороны есть бессознательное желание получить одобрение и быть принятой. Но если смотреть глубже, то на самом деле эта установка закладывается еще с детских лет – чтобы мама была довольна и любила, нужно быть хорошей девочкой.

В семейной жизни установка "стоять на цыпочках" оборачивается тем, что женщина терпит и сдерживается каждый раз, когда ей что-то не нравится. Но рано или поздно даже ангельскому терпению приходит конец: и тогда ушат грязи выливается на голову ничего не подозревающему супругу. А ведь он все это время пребывал в иллюзии идеальных отношений.

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