Первое впечатление: как понравиться за несколько секунд

Первое впечатление складывается всего за несколько секунд, поэтому важно контролировать, как вы ведете себя в первые минуты знакомства. Фото: unsplash

При встрече с человеком, которого мы видим впервые, мы делаем только два вывода, выносим только два основных суждения о нем. Первое и главное из них делается за 0,1 секунды.

Наши первые мысли при виде незнакомца – "Могу я доверять этому человеку?" и "На что он способен?". От 80 до 90 процентов нашего первого впечатления зависят именно от того, какие ответы мы сами себе даем на эти два вопроса, пишет psychologies.ru.

Мы думаем, что решающий фактор при приеме на работу – наша компетентность, и потому при личной беседе стараемся убедить будущего руководителя в своем профессионализме. Но почему в результате место достается не всегда лучшему специалисту? Если вы не вызвали доверия, люди, как правило, воcпринимают вашу компетентность негативно, как угрозу. Чтобы ваш профессионализм имел какое-то значение, люди должны вам доверять.

Только когда нам доверяют, наши сильные стороны превращаются в наши достоинства. При этом вывод о надежности собеседника делается за 0,1 секунды, и если времени на обдумывание будет гораздо больше, он все равно не изменится.

Что играет против нас, а что в нашу пользу

Так как первое впечатление складывается всего за несколько секунд, очень важно контролировать, как вы себя ведете именно в эти первые минуты знакомства.

Позвольте вашему собеседнику заговорить первым. Пусть он ведет, а вы поддерживаете беседу. Задавайте хорошие вопросы - уточняющие и поддерживающие собеседника (главное сейчас не компетентность, а доверие). Если вы захватите инициативу с первых же минут разговора, вас сочтут агрессивным и подавляющим, и это скорее сыграет против вас. Доверие и теплота появляются тогда, когда люди чувствуют, что их понимают, а для этого нужно поделиться многим.

Фото: unsplash

Активное слушание. Вы должны слушать, что говорит собеседник, а не планировать в уме, что вы сейчас скажете сами. Если вы не пытаетесь понять, что содержится в словах вашего собеседника и не задаете ему вопросы о нем самом, – вы не беседуете. Вы не должны: заканчивать за него фразу, едва он начал говорить; перебивать, не дав ему закончить рассказ; радостно вскакивать посредине его монолога с готовым решением его проблемы. Это в человеческой природе – стремиться помочь, но со стороны это выглядит, словно вы говорите собеседнику: "Я понял, теперь можешь остановится. Я знаю лучше!" И это разрушает доверие.

Спрячьте телефон. Это очень благородный жест – взглянув в глаза собеседнику, убрать с глаз долой телефон. Вы как будто говорите – теперь я ваш всецело, и я весь внимание.

Используйте позитивный язык тела. Если ваши жесты, выражение лица и тон вашего голоса позитивны, люди к вам потянутся. Если ваш голос вселяет энтузиазм, руки не скрещены и вы слегка наклоняетесь к собеседнику – этого достаточно. Не забывайте улыбаться и смотреть в глаза.

Маленькая беседа: всего пять минут приятной чепухи творят чудеса. Деловые встречи после приятного обмена любезностями идут результативнее. Секрет в том, что это именно пять первых минут, и в том, что эта чепуха приятная. За пять минут, отведенных нам природой на то, чтобы произвести первое впечатление, вы производите впечатление милого, безобидного и безопасного человека. Значит, вам можно доверять.

Избегайте негативных отпечатков в его эмоциональной памяти. У каждого человека есть "эмоциональная память". Если вы всякий раз склоняетесь к обсуждению негативных происшествий или осуждению чьих-то поступков, ваш образ также будет ассоциироваться с ними. А если вы оставляете в памяти собеседника позитивное впечатление о себе, избегая негатива, это создает "позитивный отпечаток в его памяти", и все ваши дальнейшие действия будут априори восприниматься им позитивно.

Первое впечатление о человеке определяет наше мнение о нем на 90%. Даже когда мы узнаем факты, которые говорят не в пользу наших интуитивных выводов, мы вовсе не обязательно переменим их. Наши самые ранние ощущения от человека, формирующиеся при первой встрече, так сильны, что мы будем внутренне сопротивляться любой новой информации, которая им противоречит.