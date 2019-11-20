О чем врут мужчины: 12 распространенных уловок

Мужчины-манипуляторы склонны к патологической лжи. Они создают весьма убедительный и харизматичный образ для окружающих: милы, общительны и предупредительны. Распознать их на первых этапах знакомства очень сложно. Как же им удается так долго нас обманывать?

1. "Я никогда тебя не обману и не предам"

Я вру уже сейчас, когда говорю это. Ты же знаешь сама — человек, который всегда говорит правду, не станет никого в этом убеждать. Ему это просто не придет в голову. Причина, почему я говорю тебе, что никогда не стану врать, в том, что ты рано или поздно заметишь различия между моими словами и поступками. Ломая голову, почему я вдруг поступил так жестоко, ты будешь вспоминать, как я уверял, что я честный человек и всегда держу себя в руках. Я не способен сделать ничего подобного.

Ты будешь в полной растерянности и захочешь поверить в того человека, которым я тебе представлялся, а не в того, кто я есть на самом деле.

2. "С ума сойти, как много у нас с тобой общего!"

Сходить с ума необязательно — я уже успел тебя изучить и теперь отражаю как в зеркале. Пока мы общались с тобой, я успел узнать твои самые тайные мечты и слабости. С самого первого свидания я старался постепенно выяснить, чего тебе недостает в жизни.

Теперь я "приму форму" твоего идеала, того человека, с которым ты всегда хотела быть, — по крайней мере на то время, пока не получу все, что хочу. Затем буду время от времени снимать маску, и скоро ты не сумеешь узнать человека, в которого влюбилась вначале.

3. "Пишу тебе, просто чтобы сказать, что скучаю по тебе"

Я хочу знать, что у меня по-прежнему есть контроль над тобой и твоей жизнью.

Это тест, я буду иногда его проводить после того, как исчезну на несколько дней. Или после того, как вдруг поведу себя грубо. Или заставлю ревновать, показавшись со своей новой жертвой. Я посылаю эти короткие сообщения, чтобы убедиться, что по-прежнему важен для тебя, что ты все еще ждешь меня. Уверен, ты меня помнишь.

4. "Мне очень жаль, прости. Я был сам не свой"

Это в точности я, такой, какой есть на самом деле. Мои поступки уже должны были намекнуть тебе об этом. Конечно, я буду извиняться время от времени, чтобы прекратить разговор о моем поведении или заставить тебя подумать, что это была случайность. Надеюсь, что ты на это купишься. Если ты меня снова простишь и впустишь в свою жизнь, обещаю тебе — путешествие будет незабываемым.

5. "Я просто очень занят сейчас"





Ты промежуточная остановка. Ты нужна мне, чтобы я чувствовал свою значимость. Я действительно занят — у меня нет времени на тебя, пока я продолжаю общаться с другими. Но я буду счастлив держать тебя в подвешенном состоянии. Буду посылать сообщения, а затем пропадать на несколько дней, заставляя ждать, когда уделю тебе внимание вновь. И кто знает, возможно, одна или две жертвы отпадут, и ты займешь новую позицию в моей еженедельной ротации.

6. "Я много раз переезжал — вообще люблю путешествовать"

Люблю оставлять те места, где меня раскусили, и начинать все сначала. Каждый раз, приезжая на новое место, начинаю новую жизнь с чистого листа. Какое облегчение, что не приходится разбираться с последствиями прошлых приключений. Когда запасы доверчивых искательниц любви истощаются, приходит время снова паковать чемоданы и отправляться в новый город. Я оставляю за собой след из обманутых сердец, куда бы ни шел.

7. "Все они ничего не значат для меня. Ты моя единственная"

Как замечательно создавать разнообразные любовные треугольники и видеть, как вокруг меня кипят страсти и за меня сражаются. Я питаюсь этим обожанием и вниманием поклонниц. В действительности я не планирую выбирать кого-то из них — просто наслаждаюсь игрой.

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8. "Я не пришел, потому что задержался с друзьями"

Каждый раз, когда я исчезаю без предупреждения, я пытаюсь обольстить одного из этих друзей женского пола. Но не беспокойся, ты тоже можешь быть моим другом.

9. "Изменять подло и низко"

Это низко, но с одной оговоркой: если это делаешь ты. Для меня есть другие стандарты. Я ожидаю от тебя полной прозрачности и лояльности, в то же время я свободен для различных приключений и поисков.

Мы будем по-прежнему связаны с тобой незримой нитью — для секса, денег, общения и поддержки. Словом, всего, что ты можешь мне предложить.

10. "Моя бывшая девушка была ужасной, она мне врала"

На самом деле это я был нечестным и врал. Я предал ее, и она больше не захотела этого терпеть. Она увидела то, что я скрываю под маской. Но пока мы с тобой едва знакомы, об этом трудно догадаться. И потому я рассказываю тебе эти истории о том, как меня ранили. Обними меня, пожалей, залечи раны. Верни мне снова душевное равновесие и веру в человечество.

11. "Я не мог от нее отвязаться, она просто с ума сходит по мне"

Бывшие девушки могут знать обо мне гораздо больше, чем знаешь ты. Иногда кто-то из них может пытаться предупредить тебя о чем-то. Например, о том, что я склонен к насилию или обману. Конечно, ты не станешь обращать на их слова внимания, потому что я успею убедить тебя, что все они страстно в меня влюблены и завидуют нашему счастью. Они хотят вернуть меня, и их слова не имеют ничего общего с той болью, которую я успел им причинить.

12. "Раньше я играл в любовь, но теперь хочу серьезных отношений на всю жизнь"

Ты готова повестись на эту чушь? Надеюсь, что да. Я собираюсь очень скоро оказаться с тобой в одной постели и делать это время от времени, чтобы ты думала, что однажды мы окажемся в серьезных отношениях. У меня неистощимая фантазия. Единственная правда в том, что я никогда не меняюсь.

Нарциссы и социопаты плохо понимают суть отношений, поэтому они вкладывают много сил в создание эффектного образа. Но действие первого впечатления не длится вечно. Пыль, которую они пускают в глаза, рано или поздно спадет. К сожалению, часто партнеры и друзья настолько привязываются к ним, что не находят в себе силы разорвать отношения. Но часто интуиция улавливает то, что диссонирует с идеальной картинкой в нашей голове: холодный взгляд, быстрая смена тона, неприкрытая лесть. Прислушайтесь к своим ощущениям, если они подают тревожные сигналы, – возможно, от этого человека стоит держаться подальше.