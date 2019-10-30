"О чем ты думаешь?": нужно ли разговаривать с мужчиной в постели

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 684
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1395
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 477
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 873
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 13779
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1908
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7533
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1413
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7506
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41553
Фото
Все фото
6
12
10
5
11
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Англичанка потратила более полумиллиона гривен на свадьбу в стиле Disney
Англичанка потратила более полумиллиона гривен на свадьбу в стиле Disney
Молодожены стали героями фотожаб из-за &quot;горячих&quot; фото
Молодожены стали героями фотожаб из-за "горячих" фото
Джастин и Хейли Бибер сыграли свадьбу: первые фото с церемонии
Джастин и Хейли Бибер сыграли свадьбу: первые фото с церемонии
Любовь не стареет: сделали чувственные снимки пожилых пар
Любовь не стареет: сделали чувственные снимки пожилых пар
Видео
Все видео
Ники Минаж вышла замуж за насильника
Ники Минаж вышла замуж за насильника
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Полсотни гостей гуляли неделю: пара сыграла свадьбу в горах
Полсотни гостей гуляли неделю: пара сыграла свадьбу в горах
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1413
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6156
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7767
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1944
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 1125
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
четверг, 31 октября 2019 01:35

"О чем ты думаешь?": нужно ли разговаривать с мужчиной в постели

  Комментировать

Нужно ли общаться ли с мужчиной в постели, даже если не очень хочется, и нет привычки? Тут могут быть доводы как за, так и против.

За

 

Разговоры – первый шаг к сексуальной раскрепощенности, на которой только и могут строиться длительные отношения. Мало кто из мужчин рискнет сказать "А давай сегодня не на рояле, уже надоело", если его девушка молчалива. В обратную сторону это тоже работает: если у вас есть привычка говорить с партнером, выявить его фантазии не составит труда. "Мне очень нравится то, что ты делаешь", так вы приободрите неуверенного, а уверенного и вовсе возведете в ранг короля. "Я хочу, чтобы ты делал то-то и то-то" - если вы уже голые лежите на полу, постели или сидите, скажем, на разделочном столе, почему бы не быть откровенными до конца? Не бойтесь говорить о своих желаниях.

Язык для разговоров в постели почти никогда не приходит полностью извне. Какие-то слова любовники вместе придумывают или наполняют новым смыслом. Это способствует эмоциональной близости.

Против

Если у вас раньше не было привычки болтать под одеялом, любые фразы поначалу будут звучать вымученно. Некоторые девушки так и не избавляются от чувства неловкости – и своими попытками говорить сильно смущают мужчин. Вплоть до потери эрекции.

Выработать универсальный язык для постели почти невозможно: каждый партнер требует своего подхода, и чтобы найти этот подход, нужно время. Если вы совершенно точно не собираетесь замуж за того, кто в данный момент с вами спит, то и говорить с ним не о чем.

 

Не стоит забывать так же и о сакраментальных фразах, которые каждая из нас, если не произносила уже, то точно "ляпнет" однажды. Не стоит бодро объявлять ему, что "у бывшего получалось лучше". "Уже все?" - да, в некоторых случаях все или не все понять действительно непросто, но уточнять, всё-таки не стоит.

Некоторые из нас любят поинтересоваться "О чем ты думаешь?", не получить ответа, обидеться, понять, что жизнь проходит не с тем, а меж тем, все просто: он ни о чем не думает. Совсем. Даже когда не занимается сексом. Вспомните анекдот, где муж и жена лежали в кровати после бурного полового акта, и пока дама мысленно паковала чемоданы, так как пришла к выводу, что супруг ее не любит, тот в свою очередь размышлял о том, как муха ходит по потолку и не падает.

Когда невозможно молчать

Существует несколько разновидностей партнеров, с которыми разговаривать не только можно, а даже нужно, иначе, ничего не получится.

Девственники. Если не удалось обманом выведать у партнера, что вы у него первая (сам он в этом никогда не признается, особенно если ему шестнадцать), и вовремя сбежать – говорите с ним. Невинному в любом случае будет неловко, так что вы ничего не испортите. Наоборот, привьете ему полезную привычку к разговорам и сведете к минимуму количество ошибок и осечек.

 

Любители порно. Вообще-то к этому классу можно отнести любого мужчину. Тот, кто утверждает, что не смотрит порно, врет. Но в первую очередь потребителями видео (по статистике) становятся обладатели разбитых сердец, снобы, подолгу выбирающие себе подругу, и не очень сильно поднявшиеся по социальной лестнице. Таким легче скачать фантазию из интернета, чем съездить за нею в стрип-клуб. В порно стараются насовать побольше сексуальных раздражителей, в том числе стонов и разных фразочек. Со временем это может развить у зрителя привычку к сексу вслух.

Мужья и старые партнеры. Старые – не в смысле, что им за семьдесят, а в смысле, что вы встречаетесь уже больше года. Для поддержания градуса отношений вам просто необходимо научиться говорить. И сейчас это сделать проще, чем в первые месяцы: любовник, съевший с вами пуд котлет, уже не испугается и не убежит, что бы вы ему ни сказали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: О чем и как говорить на первом свидании

Чего хотят мужчины

Молчуны. Это довольно немногочисленная группа мужчин. Молчать в постели обычно предпочитают те несчастливцы, которым в детстве вбили мысль, что секс грязен. И если заниматься "этим" в тишине они еще как-то могут (и даже получают оргазм, которого стыдятся), то любая попытка поговорить о сексе внушает им ужас. Узнать молчуна легко: он в силу развившейся с детства интимофобии будет всячески оттягивать момент близости с вами и, возможно, так и не займется сексом вовсе. Частично к молчунам примыкают обладатели небольших достоинств. Эти любую кличку, данную их винтику, воспринимают как насмешку или оскорбление, а потому и сами молчат, чтобы не провоцировать.

 

Ханжи. Более мягкая форма разговорофобии – привычка считать одни слова грубыми и грязными, а другие приемлемыми. Ханжа ни за что не произнесет слово "член", зато будет иметь наготове десяток эвфемизмов для его обозначения, включая медицинские и те, что вызывают только смех.

Придумщики. Легко пользуются любыми словами, кроме самых нецензурных, но всем им предпочитают названия собственного изобретения. "Дядя Вася", "диккенс", "штрудель", "боец" – все эти клички рождаются в головах здоровых и вменяемых людей. Придумщики – самый многочисленный класс.

Грубияны. Любовь к нецензурщине характерна для авторитарных и мазохистских личностей. Оскорбления причиняют нравственную боль, пусть и не всегда осознаваемую. Поэтому мужчина может использовать их в качестве оружия и возбудителя. Кстати, грубиянами становятся не только люди, вообще привычные к ругани, но и подавленные альфа-лидеры, не сумевшие реализовать свои мечты и амбиции в других областях жизни.

Фабрицио Биджио, автор эротических комиксов: "Мы можем бесконечно строить из себя мачо, но наше эго чрезвычайно уязвимо. Нас легко напугать. Мне 41 год, и многие мужчины моего поколения, включая меня, выросли на порнокассетах, которые мы смотрели втайне от родителей. И у многих даже к сорока годам представления о сексе не сильно продвинулись. Это такой стресс! Я знаю много мужчин, в том числе моложе меня, которые тайно принимают виагру – боятся не соответствовать каким-то там стандартам. А что на самом деле необходимо для занятий любовью – это нежность. И отсутствие спешки. Любите друг друга piano-piano (итал. "медленно-медленно"), и все остальное будет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"О чем ты думаешь?": нужно ли разговаривать с мужчиной в постели». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 75009
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
12
 Просмотров: 46172
&quot;Не узнать&quot; - Каминская показала, как выглядела до пластики
"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
5
 Просмотров: 35895
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату Просмотров: 31456
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии 15 Просмотров: 15337
Он + она
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
6
 1 Просмотров: 3843
22-летняя жена Дмитрия Комарова сорвалась к любимому через полмира
22-летняя жена Дмитрия Комарова сорвалась к любимому через полмира Просмотров: 2277
Англичанка потратила более полумиллиона гривен на свадьбу в стиле Disney
Англичанка потратила более полумиллиона гривен на свадьбу в стиле Disney
12
 Просмотров: 234
Почему иногда стоит игнорировать мужчин
Почему иногда стоит игнорировать мужчин 1 Просмотров: 2394
Ники Минаж вышла замуж за насильника
Ники Минаж вышла замуж за насильника
 Просмотров: 5193
Больше всего комментируют
15
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
6
"Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти" – Сенцов
4
Зеленский: Стоим на пороге экономического прорыва
4
Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей
3
Лучше "турборежим", чем топтаться на месте - Зеленский
Голосов: 517
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua