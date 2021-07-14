Невеста рассказала о самом большом страхе молодоженов во время пандемии

Пара надеется, что символизм 7 июля станет для них счастливым. фото предоставила Иванна Грозовская

Иванна Грозовская и Иван Волосянко заключили брак в день ангела, 7 июля.

Оба родились на Ивана Купала, а год назад в этот день мужчина сделал предложение.

Пара планирует свадьбу на 1 октября. С Gazeta.ua невеста поделилась, за что наиболее переживает и как идет подготовка.

Идея платья уже есть, даже было несколько примерок, по словам Иванны Грозовской.

"Больше всего переживаем за карантин. Если снова введут, то ресторан может работать до определенного времени. Когда друзья праздновали в мае, должна была быть свадьба до 4 утра, а была до 1 ночи. Через неожиданные ограничения все должны были соблюдать правила ", - рассказала невеста.

Пара надеется, что символизм 7 июля станет для них счастливым.

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"Хотим, чтобы это означало только хорошее и счастливое будущее для нас. Активно готовимся к свадьбе".

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