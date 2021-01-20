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среда, 20 января 2021 20:25

Не затягивайте переписку: 4 секреты онлайн-знакомств

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Не затягивайте переписку: 4 секреты онлайн-знакомств
Во время онлайн-знакомства психологи советуют не затягивать переписку, а как можно быстрее назначать свидание. Фото: pixabay.com

Во время карантина онлайн-знакомств остаются популярными. Главная их опасность в том, что оценивая человека по сообщениях и странице в соцсетях, о нем может сложиться ложное впечатление.

Психолог Эли Финкель дает несколько советов, чтобы избежать ошибок и разочарований во время интернет-знакомств, пишет ЕLLE.

1. Не теряйте времени

Если от количества кандидатов разбегаются глаза, попробуйте сузить параметры поиска. Определите для себя несколько важных критериев - возраст, образование, социальное положение, место проживания, черты характера - и сразу начинайте общение с подходящими людьми.

2. Не доверяйте анкетам

Виртуальные тесты не гарантируют 100-процентного попадания - по ним можно только провести начальный отбор. Они помогают определиться с общими параметрами. В другом доверяйте своей интуиции.

3. Не затягивайте переписку

Общение онлайн имеет смысл на этапе знакомства. Дайте себе время на обмен сообщениями, но не затягивайте. Если новый знакомый интересный, назначайте встречу. Длительную переписку может ввести в заблуждение. Подсознательно мы начинаем создавать образ, который может не совпасть с реальностью. Полезнее вживую встретиться с кандидатом, который вас заинтересовал, и определиться, продолжать ли общение.

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4. Встречайтесь в кафе

Где назначить первое свидание? Как показывают исследования, оптимальный вариант - приглашение на кофе в демократичное заведение. Поход в кино или на концерт - неудачное решение, так как встреча в людном месте не дает полного представления о собеседнике.

Английские психологи провели исследование. Оказалось, что из пар, обсуждавших на первом свидании фильмы, лишь менее 9% захотели встретиться снова. А вот из тех, кто говорил о путешествиях, продолжали встречаться уже 18%.

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