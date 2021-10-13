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среда, 13 октября 2021 18:11

Нашли любовь в соцсетях и боятся стареть: интересная статистика о женщинах и мужчинах
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В седьмом эпизоде ​​проекта "Хто зверху" приняли участие певицы Оля Цибульская и Алена Омаргалиева, Dj Nana, певец Тамерлан, телеведущий Дмитрий Танкович и юморист Андрей Рыбак. Капитанами и ведущими являются Сергей Притула и Леся Никитюк.

В шоу на "Новом канале" после каждого раунда команда-победитель отвечает на интересные вопросы о мужчинах и женщинах. Для Gazeta.ua собрали неожиданные факты в процентах.

Сколько процентов мужчин боятся стареть?

"Они счастливы. Молодые могут быть "не то", а вот в 40 лет расцветают", - прокомментировала Никитюк. Женщины предположили, что таких парней значительно меньше половины. На самом деле 47%.

Сколько процентов женщин публикуют результаты прохождения тестов вроде "Кем ты была в прошлой жизни"?

Правильный ответ - 32%.

В седьмом эпизоде проекту "Кто сверху" приняли участие певицы Оля Цибульская и Алена Омаргалиева, Dj Nana
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
В седьмом эпизоде проекту "Кто сверху" приняли участие певец Тамерлан, телеведущий Дмитрий Танкович и юморист Андрей Рыбак
В седьмом эпизоде проекту "Кто сверху" приняли участие певицы Оля Цибульская и Алена Омаргалиева, Dj Nana
В седьмом эпизоде проекту "Кто сверху" приняли участие певец Тамерлан, телеведущий Дмитрий Танкович и юморист Андрей Рыбак
В седьмом эпизоде проекту "Кто сверху" приняли участие певец Тамерлан, телеведущий Дмитрий Танкович и юморист Андрей Рыбак

Сколько процентов мужчин мечтают врезать начальнику?

31% респондентов подтвердили это мнение.

Сколько процентов женщин любили человека, которому так и не сказали о своих чувствах?

Статистика этого вопроса возмутила всех мужчин. Больше всего Притулу. Оказалось, что таких женщин 74%, и капитан мужской команды не мог этого понять.

Сколько процентов женщин нашли любовь в соцсетях?

При ответе на этот вопрос компьютер дал сбой. Мужчины предположили, что ответ - 50%, и экран именно эту цифру и показал. Пока все радовались, судья объявил о глюке компьютера и назвал правильный ответ - 19%.

Скольким процентам женщин нравится, когда мужчины отправляют им интимные фото?

Правильный ответ - 20%.

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Сколько процентов мужчин считают нормальным, когда девушка общается с бывшим?

17% респондентов ответили, что имели такую ​​практику.

В очередном выпуске игрового шоу "Кто сверху" ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк вместе с командами узнавали неожиданные проценты о мужчинах и женщинах.

В шестом эпизоде ​​проекта на "Новом канале" приняли участие шеф реалити "Адская Кухня" Алекс Якутов, юморист Егор Крутоголов, актер Андрей Фединчик, юмористка Яна Глущенко и актрисы Наталья Денисенко и Даша Трегубова.

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13
октября

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