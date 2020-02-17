"Наркоманы гнева": что ими движет и как выжить под напором их ярости

Мужчины чаще срываются на близких, поскольку им труднее признать, что они испуганы или огорчены.

Вспыльчивые и нетерпеливые, они в любой момент готовы взорваться. Даже если не провоцировать их лишний раз, они все равно находят повод для крика.

При первой встрече будущий муж Софии произвел впечатление харизматичного и успешного человека. За восемь месяцев ухаживаний он покорил ее заботой. Однако в первую же ночь медового месяца он устроил сцену в отеле - она просто попросила передать ей карту города. И так каждую неделю - повод мог быть незначительный. Их брак продлился пять лет. Все это время Соня ходила вокруг мужа на цыпочках, страшась его гнева. Он и не поднимал на нее руку, но фактически подчинил ее жизнь своим капризам. Став клиенткой психотерапевта, она узнала, что вышла замуж за "наркомана гнева".

Все мы время от времени испытываем ярость. Но в отличие от большинства людей эти люди нуждаются в регулярной подпитке злостью. Цикл их зависимости предполагает разрядку, не важно, есть для нее повод или нет. Таким образом они удовлетворяют внутренние потребности, которые часто не имеют никакого отношения к ситуации, вызвавшей всплеск.

Каким образом гнев вызывает физическую зависимость?

Во время вспышки ярости в кровь выбрасывается адреналин. Этот гормон заряжает нас энергией и притупляет боль. Удовольствие от выброса адреналина примерно одинаково как во время прыжка с парашютом, так и в состоянии гнева. Человек добровольно впадает в него, чтобы снять напряжение или избавиться от грустных мыслей. Как правило, сорвав злость, он чувствует себя прекрасно, тогда как его жертвы совершенно раздавлены.

"Наркоманы гнева" ценят эту эмоцию не только за адреналин. Это доступный им метод управлять ситуацией и разрешать конфликты, когда они только назревают (лучшая защита от недовольства домашних — нападение). Кроме того, они прекрасно знают, что их нрав пугает близких и позволяет держать их на коротком поводке.

Гнев больше свойственен мужчинам: именно они чаще срываются на близких. Одно из ключевых различий между полами — в том, что женщины тонко различают оттенки чувств, а мужчины воспринимают их контрастно и в своих глазах предстают либо победителями, либо неудачниками. Кроме того, им труднее признать, что они испуганы или огорчены.

Зависимостью от гнева страдают не только те, кто им одержимы. Хотя спутницы скандалистов и жалуются на их чудовищный нрав, они с нежностью вспоминают моменты примирения, которых без скандалов не бывает.

Связь между любовью и насилием до сих пор мало изучена. Животные, которых дрессируют методом "кнута и пряника", больше привязываются к своим хозяевам, чем те, с которыми хорошо обращались. К сожалению, многие пары недалеко от них ушли.

Психотерапевты советуют, перед вступлением в брак очень важно поближе узнать окружение кандидата в мужья: если родственники пусть даже с усмешкой намекают на то, что не раз страдали от невыносимого характера и взрывного темперамента вашего жениха, стоит задуматься. Вы вряд ли вы станете исключением.

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Что делать, если не получается порвать с "наркоманом гнева"?

Подавите первую реакцию на агрессию. Досчитайте до десяти. Сосредоточьтесь на дыхании, а не на обидчике.

Не спорьте и не оправдывайтесь. Представьте, что волна гнева проходит мимо вас, нисколько вас не задевая.

Признайте "правоту" обидчика. "Да, я понимаю, что ты чувствуешь. Я тоже испытываю похожие эмоции. Только выражаю их немного иначе. Давай поговорим", — подобные фразы обезоруживают.

Установите границы. Важен уверенный тон: "Я люблю тебя, но не буду отвечать на твои претензии, пока ты общаешься на повышенных тонах".

Проявите эмпатию. Поскольку гнев — лишь ширма для множества негативных эмоций. Как плохо должно быть близкому вам человеку, если он постоянно вне себя от злости? Это не оправдывает "наркомана гнева", но помогает отпустить обиду.

Гнев — древнейшая эмоция, не требующая никакой рациональной основы. Поддаться его соблазну легко, потому что он упрощает реальность и дает ощущение силы.