Мужчины обращают внимание на ногти - какой цвет маникюра их привлекает больше всего

Мужчинам очень нравится классический красный оттенок. Фото: pixabay

Для женского маникюра главное, чтобы он нравился его обладательнице.

Иногда бывает, что у мужчин предпочтения женского маникюра очень необычные, пишет Cosmopolitan.

В частности, они в восторге, когда у женщины маникюр выглядит страстно.

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Им очень нравится классический красный оттенок. Он вызывает ассоциации с сексуальностью, роскошью и уверенностью в себе, как и одежда и помада красного цвета. Этот оттенок уже долго актуален.

Также мужчины любят нюдовое покрытие или вовсе без него. Важно также то, что в целом мужчины любят ухоженные ногти. Нюдовий маникюр выглядит очень натурально, что придает рукам особого нежного вида. Если отказаться от покрытия вообще, то надо ухаживать за ногтями, хранить их в чистоте, подпиливать и регулярно избавляться от кутикулы и огрубевшей кожи вокруг ногтевой пластины.

Мужчинам нравится розовый оттенок тоже. Он символизирует игривость, женственность и приятное едва легкомысленное настроение.

В новом 2021 году эксперты также определили главные антитренды в маникюре, который делать не рекомендуется. Одним из них являются бархатные ногти. С таким покрытием ногти выглядят объемно сверху и неестественно. Дизайнеры советуют такое покрытие исключительно в минимальных дополнениях к основному стилю, буквально 1-2 ноготки.