Какой маникюр не стоит делать в 2021-м

В новом 2021 году эксперты также определили главные антитренды в маникюре, который делать не рекомендуется. Фото: pixabay

Маникюрные тренды меняются из года в год.

Но есть то, что становится совершенно немодным и тем, чего делать не стоит, пишет Tserial.

В новом 2021 году эксперты также определили главные антитренды в маникюре, который делать не рекомендуется. Одним из них являются бархатные ногти. С таким покрытием ногти выглядят объемно сверху и неестественно. Дизайнеры советуют такое покрытие исключительно в минимальных дополнениях к основному стилю, буквально 1-2 ноготки.

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Также немодными стали камни и стразы на ногтях. Они непрактичние и неудобние. Лаконичность и элегантность будет выглядеть лучше.

Длинные острые ногти, напоминающие больше звериные когти, также в антитренде. Они очень неудобные и выглядят неестественно.

Имитация шкур животных и рептилий в ярких ногтевых пластинах выглядит странно, если ее использовать сразу на всех ногтях. Такой маникюр будет в категории антитренд. Ему есть альтернатива в виде воздушных текстур и спокойных оттенков.

Несколько сезонов подряд в тренде нюдовое покрытие ногтей, которое выглядит естественно. К нюдовим оттенкам гель-лака можно отнести бежевый, молочный, розовый и кофейный, пишет "Уніан".Нюдовий цвет не сливается с кожей, он оттеняет ее. Такое покрытие будет актуально в любом времени года и на любом мероприятии. Еще один его плюс в том, что при отрастании свободного края, не будет резкого перехода.