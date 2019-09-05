Мужчина или женщина - кто больше переживает разрыв отношений

Женщины после расставания обычно полностью восстанавливаются, мужчины просто "берут себя в руки".

Насколько тяжело люди во всем мире переживают разрыв отношений? Ученые узнали ответ на этот вопрос: женщины переносят его хуже, но время лечит их лучше.

В ходе эксперимента ученые попросили респондентов из 96 стран оценить свои эмоциональные и физические страдания после расставания по шкале от 1 (никаких страданий) до 10 (невыносимая боль). Оказалось, что женщины страдают больше: они оценили свои эмоциональные переживания в 6,84 балла (6,58 у мужчин), а физические — в 4,21 (3,75 у мужчин), пишет psychologies.ru.

Известно, что инициатором расставания чаще становятся женщины. Наиболее распространенная причина — "отсутствие взаимопонимания".

Те, кого бросили, обычно страдают больше, чем те, кто бросал сам или расставался с партнером по обоюдному согласию. При этом женщины со временем обычно полностью восстанавливаются и в итоге становятся даже сильнее в эмоциональном плане. Мужчины же обычно не восстанавливаются, а просто "берут себя в руки".

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Ученые считают, что у этих различий биологическая основа: женщины могут потерять гораздо больше от неудачного выбора партнера.

"Для женщины одна встреча может обернуться девятью месяцами беременности и многими годами ухода за ребенком, а мужчина в принципе может вообще ничего не тратить на ребенка. Поскольку женщины рискуют из-за больших биологических "инвестиций", для них эволюционно выгодно более избирательно подходить к выбору партнера. Поэтому и разрыв отношений с "качественным" партнером они переживают тяжелее", - объясняют ученые.

С точки зрения эволюции для мужчин же скорее важно количество, а не качество партнеров, поэтому разрыв отношений для них менее трагичен. Тем не менее, поскольку мужчины биологически склонны соревноваться друг с другом, для них может быть непросто осознать, что им снова предстоит поиск и выбор партнера.

В среднем человек до 30 лет успевает трижды столкнуться с разрывом отношений, причем как минимум один раз это переживается настолько тяжело, что существенно снижает качество жизни на многие недели, а то и месяцы.

Сравнительно редко люди расстаются по взаимному спокойному согласию и потом способны сохранять дружеские и поддерживающие отношения. Чаще травма разрыва выводит пару на тропу войны, втягивающей в себя детей, родственников, друзей и выжигающей все вокруг. Правильной для всех формулы расставания не существует. Но есть некоторые вещи, напоминание о которых может помочь отказаться от тактики выжженной земли и реализовать ресурсы кризиса отношений. Бывшие супруги вспоминают: "Сейчас я даже благодарен ей. Да, это было больно. Но если бы не это вскрытие нарыва, жизнь, наверное, так и тянулась бы изнурительной тягомотиной, как хроническая инфекция". "Я тогда чуть не покончила с собой. Оглядываюсь и думаю, какой дурехой была. Мы недавно случайно пересеклись в одной компании: он с женой и я с мужем. Никаких напрягов. Подумала, что мы оба хорошие, просто не надо нам быть в одном букете, как лилиям с маками".