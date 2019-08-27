Любовь не вечна: психолог советует менять партнера каждые 5 лет

 
Ексклюзивы
1/5
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 396
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 11170
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 837
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1719
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2088
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
6 Просмотров: 11025
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1665
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2313
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1926
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2196
Фото
Все фото
11
7
5
8
14
Любовь не стареет: сделали чувственные снимки пожилых пар
Любовь не стареет: сделали чувственные снимки пожилых пар
Жених и невеста приехали жениться на пожарной машине
Жених и невеста приехали жениться на пожарной машине
&quot;Все неслучайно&quot;: история боевой семьи, где жена командир танка, а муж - наводчик
"Все неслучайно": история боевой семьи, где жена командир танка, а муж - наводчик
Пара байкеров поженилась на затонувшем корабле
Пара байкеров поженилась на затонувшем корабле
Горячие игры в постели: как избежать измен
Горячие игры в постели: как избежать измен
Видео
Все видео
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Полсотни гостей гуляли неделю: пара сыграла свадьбу в горах
Полсотни гостей гуляли неделю: пара сыграла свадьбу в горах
Родственнца президента поразила гостей свадьбы тортом
Родственнца президента поразила гостей свадьбы тортом
Олимпийская чемпионка вышла замуж за свою подругу
Олимпийская чемпионка вышла замуж за свою подругу
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6003
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2367
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2547
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6957
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4844
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
25 августа 2019
Просмотров: 810
Квартира для трьох котів
– Це майже нереально, – каже ріелторка, коли я прошу допомогти знайти квартиру для себе і трьох моїх котів. Із попередньої, де ...
вторник, 27 августа 2019 01:35

Любовь не вечна: психолог советует менять партнера каждые 5 лет

  Комментировать

Испанский психолог Рафаель Сантандреу считает, что любовь живет не больше 5-ти лет. Поэтому по истечении пяти лет нам стоит менять партнеров или просто расходиться с нынешними. И это пойдет вам только на пользу.

Сколько живет любовь

  Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

По мнению психолога, люди не созданы для моногамии, а оставаясь с одним человеком на протяжении всей жизни, мы становимся раздражительными и несчастными. Он считает моногамию одной из самых абсурдных идей цивилизации, которая идет вразрез с нашей природой.

Специалист утверждает, что большинство наших серьезных проблем и недоразумений связано именно с моногамией.

Многие люди начинают совместную жизнь с неправильной основы – они жаждут романтической любви. Но, находясь в поиске спутника жизни, мы часто разочаровываемся и теряем веру в настоящую любовь.

Психолог считает, что современные люди неверно истолковывают понятие "любви". Чисто сентиментальные чувства противоречат природе человека, а союз до гроба – это аномальное поведение.

Наблюдая многие годы за своими пациентами, психолог вывел идеальную формулу счастья: мужчины и женщины должны менять постоянных партнеров каждые пять лет, чтобы чувствовать удовлетворение от жизни. Это абсолютный максимум для совместного существования, считает он. Хотя в начале совместной жизни нам кажется, что нашли человека, с которым хотим провести всю свою жизнь, и который сделает нас счастливым и полноценным, любовь редко длится вечно.

Отношения в паре

Психолог отмечает, что до сих пор на культурном уровне идея моногамии работала, только потому что мужчины владели женщинами. Более того, именно мужчины чаще всего изменяют, в то время как женщины хранят супружескую верность.

Мужчины остаются охотниками, обладающими сильным инстинктом завоевания других самок. В свою очередь женщинам нужна безопасность, и, как только они находят подходящего мужчину, они перестают думать о ком-то еще.

В этом смысле, по мнению психолог, отношения держатся на принципе "хозяина и раба". Хотя женщин может не все устраивать в отношениях, они предпочитают оставаться в паре, которая им знакома. Они боятся встретить нового партнера и начать все с начала. Напротив, мужчины ищут приключений и с радостью принимают новый вызов.

В современном мире все изменилось, любовь видоизменилась, и пришло время привыкать к новым правилам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что делать, если супружеская жизнь становится нудной

Рафаэль Сантандреу призывает:

  Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Перестаньте промывать мозги детям о сказках "и они жили долго и счастливо" и забудьте мантру "пока смерть не разлучит вас". Теория отличается от практики. Любовь несовместима с вечностью, потому что двигаться в одном направлении десятилетиями не просто сложно, но и практически невозможно.

К тому же "пятилетний план" практически избавит вас от токсичных чувств, таких как ревность. Научитесь быть счастливыми здесь и сейчас, а не ради будущего. Выходите из отношений, которые приносят огорчения и боль. Так вы избавитесь от многих комплексов и пустых надежд.

Потребность в паре возникает у нас из-за огромного страха одиночества, который нам внушают с детства.

Самым логичным и здоровым выходом в этой ситуации будет попытка побороть этот страх и начать более искренние отношения. Если любовь гаснет, не стоит держаться за нее, опасаясь одиночества. Нужно просто отпустить.

Отношения не должны быть комфортными, они должны затрагивать наши чувства. Вот почему психолог считает, что любовь умирает через пять лет, и отношения (не дружба) должны прекратиться.

По словам Сантандреу пожизненная моногамия порождает ревность и неестественные требования к себе, например, оставаться верными, даже когда тело требует обратное.

Он считает, что не нужно отказываться от себя, и это не эгоизм, а сознательный подход. Человек не всегда может соответствовать моногамным ожиданиям, и не стоит мучить себя, если вы не можете сохранять верность.

И наконец, психолог рекомендует метод пятилетних отношений, потому что он помогает легче пережить разрыв. Таким образом, когда любовь заканчивается, вы не утонете, потому что потеряли все, что у вас было, так как не строили свою жизнь вокруг одного человека. Вы будете независимы и будете любить себя намного больше.

Многие критикуют позицию автора, возражая, что кроме близости в отношениях важны и другие вещи, такие как эмоциональная близость. Если наши чувства основаны не только на физическом влечении, мы сможем достичь счастья с одним человеком на всю жизнь. Существуют аспекты в союзе двух людей, которые выше материальных и именно это помогает паре объединиться, а отношениям длиться долгие годы.

Тот факт, что вы влюбились в кого-то, совсем не обязательно означает, что вы являетесь хорошими партнерами друг для друга, способными долгое время быть вместе. Любовь – это эмоциональный процесс; совместимость – процесс логический. И второй не очень хорошо сочетается с первым.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Любовь не вечна: психолог советует менять партнера каждые 5 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Ты украла мое детство&quot;: девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
"Ты украла мое детство": девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
17
 Просмотров: 35263
Торгуют до ночи, гуляют до утра - репортаж с Сорочинской ярмарки, фото
Торгуют до ночи, гуляют до утра - репортаж с Сорочинской ярмарки, фото
41
 Просмотров: 14733
Изменили правила фотографирования на паспорт
Изменили правила фотографирования на паспорт Просмотров: 13546
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета 4 Просмотров: 12303
Кравчук о пятом президенте: Он хотел быть очень богатым
Кравчук о пятом президенте: Он хотел быть очень богатым 19 Просмотров: 12294
Он + она
Как понять истинные ли чувства у мужчины
Как понять истинные ли чувства у мужчины Просмотров: 2574
6 вещей, которые никогда не нужно делать для мужчины
6 вещей, которые никогда не нужно делать для мужчины Просмотров: 14715
Как оригинально провести церемонию свадьбы
Как оригинально провести церемонию свадьбы Просмотров: 225
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
 Просмотров: 4257
Чем опасен секс в воде
Чем опасен секс в воде 1 Просмотров: 2763
Больше всего комментируют
19
Кравчук о пятом президенте: Он хотел быть очень богатым
7
Появились подробности гулянки Богдана в Сен-Тропе
4
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
3
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
2
Когда украинские заробитчане вернутся домой: мнение эксперта
Голосов: 1963
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua