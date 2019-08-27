Любовь не вечна: психолог советует менять партнера каждые 5 лет

Испанский психолог Рафаель Сантандреу считает, что любовь живет не больше 5-ти лет. Поэтому по истечении пяти лет нам стоит менять партнеров или просто расходиться с нынешними. И это пойдет вам только на пользу.

Сколько живет любовь

Фото: ua.depositphotos.com

По мнению психолога, люди не созданы для моногамии, а оставаясь с одним человеком на протяжении всей жизни, мы становимся раздражительными и несчастными. Он считает моногамию одной из самых абсурдных идей цивилизации, которая идет вразрез с нашей природой.

Специалист утверждает, что большинство наших серьезных проблем и недоразумений связано именно с моногамией.

Многие люди начинают совместную жизнь с неправильной основы – они жаждут романтической любви. Но, находясь в поиске спутника жизни, мы часто разочаровываемся и теряем веру в настоящую любовь.

Психолог считает, что современные люди неверно истолковывают понятие "любви". Чисто сентиментальные чувства противоречат природе человека, а союз до гроба – это аномальное поведение.

Наблюдая многие годы за своими пациентами, психолог вывел идеальную формулу счастья: мужчины и женщины должны менять постоянных партнеров каждые пять лет, чтобы чувствовать удовлетворение от жизни. Это абсолютный максимум для совместного существования, считает он. Хотя в начале совместной жизни нам кажется, что нашли человека, с которым хотим провести всю свою жизнь, и который сделает нас счастливым и полноценным, любовь редко длится вечно.

Отношения в паре

Психолог отмечает, что до сих пор на культурном уровне идея моногамии работала, только потому что мужчины владели женщинами. Более того, именно мужчины чаще всего изменяют, в то время как женщины хранят супружескую верность.

Мужчины остаются охотниками, обладающими сильным инстинктом завоевания других самок. В свою очередь женщинам нужна безопасность, и, как только они находят подходящего мужчину, они перестают думать о ком-то еще.

В этом смысле, по мнению психолог, отношения держатся на принципе "хозяина и раба". Хотя женщин может не все устраивать в отношениях, они предпочитают оставаться в паре, которая им знакома. Они боятся встретить нового партнера и начать все с начала. Напротив, мужчины ищут приключений и с радостью принимают новый вызов.

В современном мире все изменилось, любовь видоизменилась, и пришло время привыкать к новым правилам.

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Рафаэль Сантандреу призывает:

Фото: ua.depositphotos.com

Перестаньте промывать мозги детям о сказках "и они жили долго и счастливо" и забудьте мантру "пока смерть не разлучит вас". Теория отличается от практики. Любовь несовместима с вечностью, потому что двигаться в одном направлении десятилетиями не просто сложно, но и практически невозможно.

К тому же "пятилетний план" практически избавит вас от токсичных чувств, таких как ревность. Научитесь быть счастливыми здесь и сейчас, а не ради будущего. Выходите из отношений, которые приносят огорчения и боль. Так вы избавитесь от многих комплексов и пустых надежд.

Потребность в паре возникает у нас из-за огромного страха одиночества, который нам внушают с детства.

Самым логичным и здоровым выходом в этой ситуации будет попытка побороть этот страх и начать более искренние отношения. Если любовь гаснет, не стоит держаться за нее, опасаясь одиночества. Нужно просто отпустить.

Отношения не должны быть комфортными, они должны затрагивать наши чувства. Вот почему психолог считает, что любовь умирает через пять лет, и отношения (не дружба) должны прекратиться.

По словам Сантандреу пожизненная моногамия порождает ревность и неестественные требования к себе, например, оставаться верными, даже когда тело требует обратное.

Он считает, что не нужно отказываться от себя, и это не эгоизм, а сознательный подход. Человек не всегда может соответствовать моногамным ожиданиям, и не стоит мучить себя, если вы не можете сохранять верность.

И наконец, психолог рекомендует метод пятилетних отношений, потому что он помогает легче пережить разрыв. Таким образом, когда любовь заканчивается, вы не утонете, потому что потеряли все, что у вас было, так как не строили свою жизнь вокруг одного человека. Вы будете независимы и будете любить себя намного больше.

Многие критикуют позицию автора, возражая, что кроме близости в отношениях важны и другие вещи, такие как эмоциональная близость. Если наши чувства основаны не только на физическом влечении, мы сможем достичь счастья с одним человеком на всю жизнь. Существуют аспекты в союзе двух людей, которые выше материальных и именно это помогает паре объединиться, а отношениям длиться долгие годы.

Тот факт, что вы влюбились в кого-то, совсем не обязательно означает, что вы являетесь хорошими партнерами друг для друга, способными долгое время быть вместе. Любовь – это эмоциональный процесс; совместимость – процесс логический. И второй не очень хорошо сочетается с первым.